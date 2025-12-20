Chaque année, l’Epic Games Store endosse le rôle de Père Noël en distribuant des cadeaux tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Le rythme hebdomadaire accéléré pour une cadence journalière, avec donc un nouveau jeu gratuit à récupérer chaque jour. Si cet événement est devenu incontournable pour les joueurs PC, c’est bien parce que les titres proposés sont souvent bien au-dessus de la moyenne habituelle. La routine est cassée jusqu’au bout. Ce changement impose cependant une certaine réactivité de la part des joueurs, puisque les utilisateurs n’ont que 24h chrono pour récupérer leur dû. Aujourd’hui, nous passerons ainsi au quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël, dont l’identité a été révélée un peu avant l’heure.

Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

C’est déjà l’heure du grand rush et du dernier weekend avant Noël. Tandis que certains se ruent dans les magasins pour les achats de dernière minute, les joueurs PC ont d'autres préoccupations. Ils attendent l’annonce du quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël qui tombera cet après-midi. Le concept on vous l’a assez expliqué : à chaque jour son nouveau cadeau, qui est conservé à partir du moment où il est ajouté dans votre bibliothèque dans les temps. Dernière chance donc pour récupérer Eternights, un jeu d’action coréen mêlant beat’em up et simulation de dating dans un univers apocalyptique. Ce 20 décembre 2025 à 17h, il cédera sa place au cadeau de la quatrième case du calendrier de l’Avent Epic Games Store : Blood West.

Dans ce FPS en monde ouvert furtif et immersif, vous incarnez un pistolero mort-vivant, condamné à errer dans ces terres arides jusqu’à ce qu’il parvienne à éradiquer la malédiction et à libérer son âme. Ce quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël propose en outre trois scénarios variés et une progression basée sur des avantages. Un titre très bien noté, qui vous tiendra en haleine pendant au moins 20h.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Vous pourrez donc récupérer ce quatrième jeu gratuit de Noël dès ce samedi 20 décembre 2025 à 17h00 et ce jusqu’au 21 décembre à la même heure. Et pour demain ? On ne connaît pas encore l’identité du prochain cadeau, même si elle pourrait être révélée à l’avance. Au moins quelques heures avant l’heure fatidique, puisque les leakers habituels semblent prendre du repos cette année. On vous conseille d’ajouter notre article regroupant la liste complète des 17 jeux offerts sur l’Epic Games Store pendant ce calendrier de l’avent à vos favoris. Elle est systématiquement mise à jour dès qu'un leak ou une rumeur sur l’un des prochains jeux gratuits tombe.

Source : EGS.