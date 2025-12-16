Comme chaque année, l'Epic Games Store va vous offrir plein de jeux gratuits pour les fêtes. Le premier cadeau est disponible et ça commence avec un soupçon de magie et pas celle de Noël.

Le grand moment est arrivé. Chaque fin d'année, l'Epic Games Store bouscule sa routine. Là où la boutique nous habitue à un ou deux jeux gratuits chaque jeudi après-midi, elle revêt son plus beau manteau rouge à la fin de l’année pour distribuer des cadeaux à tout le monde. À partir de la semaine prochaine et jusqu’à la fin de l’année, la plateforme se transformera donc en un véritable Père Noël numérique, offrant 17 jeux gratuits Epic Games Store, soit un par jour. C'est l’événement incontournable pour les joueurs PC, et les festivités ont repris de plus belle cette semaine avec un premier cadeau. Ça commence très fort.

Un premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël magique

Le calendrier de l’avent de l’EGS commence sur les chapeaux de roue. L’événement annuel incontournable a démarré de manière aussi magique qu’inattendue. Et, histoire de casser sa routine jusqu’au bout, les papas de Fortnite ont une fois de plus mis les petits plats dans les grands. Il a fallu patienter jusqu’à la soirée des Game Awards 2025 en fin de semaine dernière pour découvrir en direct quel serait le premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Et le cadeau était à la hauteur de la mise en scène. Tous les joueurs PC, ou ceux en passe de le devenir, peuvent dès maintenant récupérer Hogwarts Legacy gratuitement.

Pour rappel, ce premier jeu gratuit de Noël Epic Games Store offre une immersion totale dans l'univers d'Harry Potter, mais sans Harry, ni ses amis. Ce RPG en monde ouvert vous place en effet dans les bottes d'un jeune sorcier ou d'une jeune sorcière à l'époque des années 1800, bien avant la naissance du célèbre sorcier. L’accent est naturellement mis sur la magie, avec un système de sorts et de personnalisations de personnage qui a séduit les fans de la licence. Une aventure riche, bien que conventionnelle et à laquelle il manque toutefois de ce petit je-ne-sais-quoi qui lui aurait permis d’aller au-delà du simple fan service bien exécuté.

Hogwarts Legacy gratuit avec l'Epic Games Store

Quel sera le prochain jeu gratuit de Noël ?

Le jeu en monde ouvert inspiré de l'univers d'Harry Potter est ainsi gratuit sur la plateforme jusqu'au 18 décembre 2025, 16h59. Passé ce délai, il cédera sa place au second jeu gratuit EGS de Noël, dont l’identité restera secrète jusqu’à l’heure fatidique. Du moins, si les récents leaks s’avèrent être complètement faux. La liste des jeux gratuits Epic Games Store de Noël aurait en effet été dévoilée à l’avance et il faudrait s’attendre à quelques noms particulièrement prestigieux.

Source : EGS