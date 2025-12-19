Le troisième jeu gratuit Epic Games Store serait d’ores et déjà connu. Est-ce que ce sera encore un jeu très bon dans son genre et bien noté ? Voici la réponse.

La saison des cadeaux est officiellement lancée. C’est devenu un rituel désormais : chaque année, l’Epic Games Store renouvelle son calendrier de l’Avent et se transforme en véritable Père Noël numérique. Tous les jours, les papas de Fortnite offrent à tout le monde un jeu gratuit mystère. Pas de conditions cachées, pas de tour de passe-passe, et pas même besoin d’un PC gaming de haute volée dans l’immédiat. Il suffit simplement d’avoir un compte sur la boutique pour en profiter. Les festivités ont démarré sur une note magique avec Hogwarts Legacy, qui a clairement donné le ton pour cet événement. La question du jour était donc : quel sera le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël ? On a déjà la réponse.

Le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

Pendant deux semaines, l’EGS casse sa routine. Finis les cadeaux toutes les semaines, la boutique accélère la cadence jusqu’à la fin de l’année. Tous les jours, l'ensemble des utilisateurs peut ainsi récupérer un nouveau jeu gratuit Epic Games Store à 17h tapantes. Pour préserver le mystère, son identité est tenue secrète jusqu’à l’heure fatidique. Hogwarts Legacy a ainsi ouvert le bal, suivi de Jotunnslayer Hordes of Hel, un jeu de survie roguelike ultra bien noté par les joueurs. Il peut ainsi être récupéré jusqu’au 19 décembre 2025 avant 17h00. Passé ce délai, il laissera sa place au troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Inutile de faire durer le suspense, il s’agira de Eternights.

Un bon jeu d'action coréen qui a la particularité de mélanger beat’em up avec de la simulation de dating dans un univers apocalyptique. Dans ce monde ravagé par un virus transformant les humains en créatures monstrueuses, vous incarnez un jeune homme cherchant à survivre et résoudre le mystère de cette pandémie. Entre combats frénétiques en temps réel et gestion des relations sociales, vous influencez l’histoire par vos choix. Un troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël très bien noté, quoique très répétitif par moments.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera donc disponible jusqu’au 20 décembre 2025 toujours à 17h00. L'identité du quatrième jeu gratuit du calendrier de l’avent reste toujours un mystère à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais il devrait lui aussi leaker. Pour découvrir la liste complète des titres offerts lors de l'événement, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il est mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et dès que le prochain nom est lâché avec un peu d’avance.

Source : EGS