C’est le moment de vérité de chaque calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store. Des listes trop belles pour être vraies circulent, et seul le premier jeu gratuit quotidien prouvera si les leaks sont véridiques. Alors qui sera-t-il ?

Comme chaque année, l’Epic Games Store transforme le mois de décembre en véritable fête pour les joueuses et joueurs PC grâce à son calendrier de l’Avent. On rappelle le concept : un premier gros jeu gratuit est proposé pendant une semaine pour lancer les festivités, avant de laisser place à un nouveau cadeau chaque jour. C’est véritablement Noël avant l’heure pour les PCistes, qui peuvent récupérer une quinzaine de jeux, souvent plus intéressants que le reste de l’année, sans dépenser le moindre centime. Cette tradition très attendue est de retour, et la boutique s’apprête enfin à enfiler son costume de Père Noël. Le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera dévoilé et disponible ce jeudi 18 décembre 2025 à 17 heures précises. Mais il se pourrait que son identité soit déjà connue.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël déjà connu ?

Plus que quelques heures pour espérer poser ses valises à Poudlard. Pour lancer son calendrier de l’Avent 2025, le créateur de Fortnite a en effet frappé très fort. Le premier jeu gratuit Epic Games Store de Noël a été dévoilé lors des Game Awards 2025, et la surprise était de taille : Hogwarts Legacy est actuellement gratuit pour tous les joueurs PC ou ceux qui comptent peut-être le devenir un jour. Pas besoin de posséder une machine de compétition pour le récupérer : une fois ajouté à votre bibliothèque, le jeu vous appartient définitivement. Attention toutefois, vous n’avez que jusqu’à ce jeudi 18 décembre 2025 à 16h59 pour le réclamer. Passé ce délai, Hogwarts Legacy redeviendra payant et laissera sa place au second jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Si son identité restera officiellement secrète jusqu’à l’heure fatidique, deux possibilités se dessinent déjà.

La première provient d’une liste ayant leaké ce weekend, supposée contenir l’intégralité des jeux offerts durant le calendrier de l’Avent. On y retrouve des noms prestigieux comme Red Dead Redemption 2 ou Detroit Become Human. Si, et le conditionnel est de rigueur, cette liste trop belle pour être réelle disait vrai, le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël serait donc Jurassic World Evolution 2, un excellent jeu de gestion. Mais on le répète : ce leak semble surtout relever du fantasme.

Bande-annonce Jurassic World Evolution 2.

Une piste plus probable

La seconde piste est quant à elle plus probable. Elle se base sur l’analyse du visuel partagé par la boutique pour teaser le prochain cadeau. En observant la couleur du ruban du paquet cadeau, certains internautes ont déduit que le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël pourrait être Yooka-Laylee ou sa version remasterisée sortie en octobre dernier, Yooka-Replaylee. Cette dernière propose des graphismes améliorés, de nouveaux défis, des secrets inédits et davantage d’options d’accessibilité, rendant le jeu de plateforme 3D plus accessible que jamais.

Là encore le conditionnel est de rigueur, puisqu’il ne s’agit que d’une spéculation et non d’une garantie. Dans un cas comme dans l'autre, ce serait un très beau cadeau tant les deux pistes sont excellentes. La troisième possibilité en revanche, c'est que ce ne soit aucun des deux. Rendez-vous donc dans quelques heures pour avoir le fin mot de l’histoire et découvrir officiellement le prochain cadeau offert.