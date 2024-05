Comme chaque jeudi, c'est les chaises musicales des jeux gratuits sur l'Epic Games Store. Le prochain a déjà leaké, et c'est un jeu aussi hilarant que sanglant !

Rappelons tout de même que vous avez encore jusqu'à 17 heures pour récupérer le jeu gratuit encore en lice sur l'Epic Games Store : Farming Simulator 22. Si vous aimez l'agriculture et les jeux de gestion, il vous reste donc encore quelques heures pour le récupérer. Après cela, les Méga Soldes laisseront place à un autre jeu qui nous emmène aux champs, mais pas du tout dans la même ambiance.

Ça va trancher avec le prochain jeu gratuit leaké de l'Epic Games Store

Le gros jeu gratuit mystère dans le cadre des Méga Soldes de l'Epic Games Store a déjà leaké depuis quelques jours, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. En lieu et place de cultiver des champs, il nous propose en effet de les éclabousser de sang dans des batailles aussi brutales qu'hilarantes. Il est en effet question de Chivalry 2, la suite du jeu multi à très gros succès de Torn Banner Studios.

Le titre sorti en 2021 d'abord exclusivement sur l'Epic Games Store nous propose de vivre le chaos des batailles médiévales dans des parties jusqu'à 64 joueurs. Nous pourrons choisir jusqu'à 4 classes, des fantassins légers aux chevaliers en lourde armure, et 12 sous-classes. Il faudra donc composer avec pléthores d'options et d'armes (et de poulets) pour essayer de survivre dans des échauffourées extrêmement sanglantes. La mort nous guette souvent dans Chivalry 2, alors que un ou deux coups bien placés peuvent séparer notre tête du reste de notre corps.

Malgré une létalité manifeste, le gameplay du titre de Torn Banner Studios est loin d'être décérébré. Il faudra en effet jongler avec différents types de coups, et anticiper l'angle de l'attaque adverse pour l'esquiver ou la parer correctement. Outre une certaine technicité sur ce terrain, le jeu propose de nombreux modes aux objectifs variés, dans lesquels un arsenal particulier brille davantage que dans un autre. Il ne suffit donc pas de foncer en hurlant et en frappant comme un forcené dans tous les sens, même si Chivalry 2 n'oublie clairement pas d'être un jeu diablement fendard, dans tous les sens du terme.

En attendant le jeu gratuit de la semaine prochaine

À partir de ce soir 17 heures, vous aurez donc jusqu'au 6 mai pour récupérer Chivalry 2 gratuitement sur l'Epic Games Store. Lorsqu'il prendra le trône, un nouveau et ultime jeu gratuit mystère des Méga Soldes sera teasé. Vous aurez toutefois fort à faire sur le champ de bataille avant que celui-ci fasse l'objet d'un éventuel leak ou jusqu'à la semaine prochaine, toujours à 17 heures.