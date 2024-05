Il ne reste donc plus que quelques heures pour récupérer les offres de jeux gratuits en lice sur l'Epic Games Store. Nous avons d'un côté Circus Electrique, un RPG narratif mélangeant cirque steampunk et Darkest Dungeon ; et un bundle de ressources et éléments cosmétiques sur Firestone. Ils laisseront ensuite la place au fameux jeu gratuit mystère, qui s'avère être un jeu AAA d'un studio dont on attend le prochain titre avec impatience.

La surprise du gros jeu gratuit mystère de l'Epic Games Store leakée

Lorsqu'Epic Games Store a teasé le prochain jeu gratuit mystère à venir sur son compte X.com, des esprits curieux en ont analysé la vidéo. Le choix des couleurs, l'ambiance un brin « hacker » et les nombreux crânes ont ainsi mis la puce à l'oreille des plus perspicaces. Sauf que, contrairement à ce qu'ils pensaient, il ne s'agira pas de Watch Dogs Legion, mais de... Dragon Age Inquisition ! Comme à l'accoutumée, on doit ce leak à billbil-kun sur Dealabs.

Dans ce titre développé par BioWare et sorti en 2014, nous incarnons un Inquisiteur que l'on peut créer de toute pièce. Celui-ci est le seul à pouvoir sauver Thédas d'un cataclysme imminent. Il ne sera heureusement pas seul dans ce combat qui s'annonce désespéré. Mais comme dans les précédents jeux Dragon Age, ce seront en grande partie nos choix qui détermineront l'avenir d'un monde ouvert immense à explorer.

Nous pourrons y découvrir une myriade de quêtes et de combats tactiques qui nous demanderont une gestion stratégique des capacités de notre personnage et de nos divers compagnons. Même si Inquisition ne brille pas de la même aura qu'Origins, le dernier né de la licence Dragon Age vaut le détour, surtout s'il est offert gratuitement sur l'Epic Games Store. Une manière comme une autre d'attendre Dreadwolf, qui devrait sortir sous peu, en somme.

À suivre pour le(s) prochain(s) jeu(x) gratuit(s)

Il faudra donc attendre 17 heures pour faire l'acquisition de ce jeu gratuit Epic Games Store plus si mystérieux, et de profiter de ses Méga Soldes annuelles. La boutique en profitera également pour teaser ou annoncer le ou les jeux gratuits à venir la semaine prochaine. Ne reste donc plus que quelques heures à attendre pour découvrir la suite du programme.