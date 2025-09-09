L'Epic Games Store vous fait encore profiter d'un très bon jeu gratuit. Mais il ne faudra pas trop tarder pour l'ajouter à votre bibliothèque et ainsi le garder à vie.

Tous les jeudis, l'Epic Games Store vous donne l'occasion de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Ainsi, un nouveau titre vous est fait cadeau depuis le 4 septembre. Mais cette offre n'est disponible que pendant une durée limitée. Pour en profiter, vous avez jusqu'au 11 septembre prochain (16h59 dernier délai). Faites vite pour récupérer cette merveille qui n'attend que vous !

Un jeu gratuit incontournable sur l'Epic Games Store

Cette semaine, l'Epic Games Store mise sur un très beau jeu gratuit qui a fait sensation sur la scène indé, à savoir Monument Valley. Signé ustwo games, ce puzzle game est devenu un véritable phénomène dès sa sortie. Multiplement récompensé, il s'est même fait une place jusqu'au store gaming de Netflix. Mais, bien qu'il soit à l'origine pensé pour le format mobile, il a fini par s'offrir une seconde vie dans une version PC qui conserve tout son éclat.

Dans Monument Valley, votre mission est de guider la princesse Ida dans un décor minimaliste, mais envoûtant. L'architecture impossible se mue en véritables illusions d'optique qui donnent vie à des casses-tête à résoudre pour progresser sur le chemin de la rédemption, tout ne déjouant les obstacles et les défis imposés par les mystérieux Corbeaux. Jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, il est à récupérer jusqu'au 11 septembre sur l'Epic Games Store.

Quels sont les prochains jeux gratuits du Store ?

Si le nouveau jeu gratuit Epic Games Store est à récupérer avant 17 heures, le 11 septembre, c'est parce que de nouveaux titres seront offerts à ce moment-là. Cette fois, la boutique voit triple. En effet, ce sont trois productions seront à récupérer sans rien débourser jeudi prochain et jusqu'au 18 septembre :

Ghostrunner 2 : un FPS exigeant et hyper satisfaisant dans un univers futuriste.

: un FPS exigeant et hyper satisfaisant dans un univers futuriste. Monument Valley 2 : suite du puzzle game phénomène avec des casses-tête encore plus ingénieux.

: suite du puzzle game phénomène avec des casses-tête encore plus ingénieux. The Battle of Polytopia : jeu de stratégie au tour par tour dans un style low poly plein de fraicheur.