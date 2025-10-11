Encore un beau cadeau pour les joueuses et joueurs. Avant-hier, nous vous annoncions quels sont les nouveaux jeux gratuits de la semaine offerts sur PC par l'Epic Games Store. Cependant, cela fait quelque temps que la boutique a étendu son champ d'action. Désormais, elle est également disponible sur mobile et vous donne là aussi un titre sans que vous ayez à sortir le portefeuille. C'est donc le moment de l'ajouter à votre ludothèque, d'autant qu'il s'agit d'une licence culte.

Trois jeux gratuits en un sur mobile grâce à l'Epic Games Store

Amateurs de jeux rétro, ce cadeau est pour vous ! Les joueuses et joueurs mobile ont droit à une compilation qui fleure bon les années 1980. Il s'agit de Double Dragon Trilogy, une refonte des trois premiers opus de la licence culte signée par les Français de DotEmu. Spécialisé dans le genre, le studio nous servait encore tout dernièrement Shinobi Art of Vengeance. Alors, si vous avez aimé l'expérience, vous devriez apprécier le jeu gratuit de l'Epic Games Store.

Volez au secours de votre bien-aimée dans Double Dragon premier du nom, avant de la secourir une nouvelle fois des griffes des Black Warriors dans The Revenge. Puis, complétez l'aventure originale en partant sur la trace des pierres de Rosette dans le troisième opus de cette saga culte du beat'em up. Grâce à un gameplay repensé sur mobile, DotEmu propose une expérience arcade à portée de main. Cette compilation gratuite offerte par l'Epic Games Store est une belle occasion de vous replonger dans les meilleures heures du gaming de l'époque avec plusieurs niveaux de difficultés et des succès à décrocher pour plus de challenge.

Pour jouer à Double Dragon Trilogy sur mobile, téléchargez l'application Epic Games sur votre téléphone. Elle est disponible sous Android dans le monde entier et sous iOS en Europe. Ensuite, vous retrouverez le titre dans la section des jeux gratuits. Enfin, ne tardez pas. Comme sur PC, vous n'avez qu'une semaine pour l'ajouter à votre bibliothèque, soit du 9 au 16 octobre 2025, 17 heures dernier délai. Maintenant, c'est à vous de jouer.