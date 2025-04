L’Epic Games Store nous gâte une fois de plus, avec non seulement un jeu gratuit à récupérer, mais aussi une pluie de cadeaux pour un autre titre. De quoi nous faire aimer encore un peu plus Epic !

Au-delà des jeux PC, l’Epic Games Store permet aussi de profiter de jeux mobiles. Une autre grande facette du marché du jeu vidéo, qui pèse aujourd’hui tout simplement énorme. Et justement, si vous aimez les petits jeux parfaits pour passer le temps dans les transports… ou même aux toilettes (promis, on ne juge pas), voilà ce que propose pour rappel Epic en ce moment. Mais attention, c’est pour une durée limitée ! Dépêchez-vous !

Un beau jeu mobile gratuit sur Epic Games

On commence avec Botanicula sur Epic Games, un petit bijou venu du studio tchèque Amanita Design. Les créateurs de Machinarium et Samorost signent ici une aventure aussi étrange que charmante. Dans ce point’n click sans aucun dialogue, vous suivez cinq créatures rigolotes qui tentent de sauver la dernière graine de leur arbre, attaqué par des parasites noirs. Tout est fait à la main, de l’animation aux bruitages, et le résultat est aussi doux que surprenant. C’est coloré, mignon, parfois absurde… mais toujours touchant. Bref, Botanicula, c’est l’aventure parfaite pour se détendre, sourire et s’évader un peu. Et puis c'est gratuit jusqu'au 24 avril 2025. Cela serait dommage de ne pas en profiter.

Des contenus gratuits

Changement de ton avec le second jeu. Firestone: Online Idle RPG est gratuit de base mais ici il est question de récupérer du contenu gratuit. Ce RPG automatisé vous propose de collectionner des héros, d’améliorer leurs compétences, puis de les envoyer au combat. Même quand vous êtes offline, vos troupes continuent de progresser.

Le jeu ajoute aussi une couche multijoueur. Vous pouvez discuter avec d’autres joueurs, rejoindre une guilde, ou vous lancer dans des combats JcJ. Et grâce à l’offre spéciale d’Epic Games, vous démarrez avec une belle réserve de bonus : un skin exclusif, des coffres remplis d’équipements, des ressources d’amélioration, et même des gemmes gratuites. Parfait pour ceux qui aiment optimiser, faire grimper les stats et voir les récompenses tomber en continu. Sur ce jeu en ce moment avec Epic Games vous pouvez recevoir jusqu'au 24 avril 2025 :

Un skin exclusif : “Le hoplite légendaire” pour le héros Boris

pour le héros Boris 2 avatars pour personnaliser votre profil

pour personnaliser votre profil 10 coffres communs , contenant chacun au moins un équipement de héros

, contenant chacun au moins un équipement de héros 5 coffres peu communs , avec au moins un objet d’équipement de rareté peu commune

, avec au moins un objet d’équipement de rareté peu commune 10 coffres en bois , remplis de bijoux de héros

, remplis de bijoux de héros 5 coffres en fer , contenant au moins un bijou de rareté peu commune

, contenant au moins un bijou de rareté peu commune 360 poussières étranges pour entraîner vos Gardiens ou lancer des expériences

pour entraîner vos Gardiens ou lancer des expériences 50 parchemins pour booster vos stats en combat

pour booster vos stats en combat 35 jetons pour tenter votre chance à la Taverne

pour tenter votre chance à la Taverne 5 jetons de prestige , pour déclencher des prestiges épiques

, pour déclencher des prestiges épiques 200 gemmes à dépenser en jeu

