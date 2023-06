La période des Méga Soldes de l’Epic Games Store est toujours propice aux cadeaux plus intéressants. Tout au long de l’année, le concurrent de Steam a à cœur de mettre en avant des productions de tout calibre chaque semaine en les offrant aux utilisateurs. Des jeux AAA, des titres indépendants salués par la critique, d’autres méconnus et passés sous le radar de tous… votre ludothèque se remplit chaque année de jeux divers et variés. Cependant, pendant cette période précise, les créateurs de Fortnite ont pour habitude d’offrir des blockbusters. L’opération « jeux mystères » avait par exemple permis de récupérer Borderlands 3, Prey ou même GTA 6 lors des précédentes éditions. Celle en cours entame sa troisième semaine. Les festivités avaient débuté avec Death Stranding, puis Fallout New Vegas dans son édition ultime. Qui pour leur succéder ? Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store est disponible.

Midnight Ghost Hunt gratuit sur l'Epic Games Store

Avant-dernier cadeau avant la fin des Méga Soldes. L’événement est synonyme de jeux plus qualitatifs et de plus gros calibre qu’à l’accoutumée. La rumeur veut qu’Epic Game aurait initialement prévu d’offrir un jeu mystère accompagné d’une seconde production avant de se raviser. A titre d’exemple Death Stranding aurait dû être offert en même temps que l’excellent Super Meat Boy. Plusieurs datamineurs ont trouvé des preuves allant dans ce sens, images à l’appui. Il faudra donc se contenter de moins de jeux gratuits Epic Games Store prévus pendant l’événement. Après avoir fait la part belle aux grosses productions, la boutique mettra à l’honneur un titre indépendant qui avait fait un peu de bruit à sa sortie.

Du 1er au 8 juin, toujours à 17h00 tapantes, ce sera donc Midnight Ghost Hunt qui sera offert aux utilisatrices et utilisateurs. Une sorte de Ghost Buster asymétrique en 4v4 où une partie des joueurs incarne les fantômes et l’autre les chasseurs. En tant que spectre, il conviendra alors de prendre le contrôle d’objets du quotidien comme des chaises ou des lampes pour se cacher de ses assaillants, qui eux disposeront de toute une technologie de pointe pour les chasser des lieux. Gare aux pouvoirs des fantômes qui pourront bombarder les chasseurs avec les éléments du décor grâce à la télékinésie.

Un cadeau pour accompagner ce jeu gratuit

Un jeu gratuit Epic Games Store parfait pour des soirées entre amis. Sur la boutique concurrente, il cumule plus de 4000 avis très positifs, ce qui mérite d’être souligné pour une production de cette trempe. Ceux qui ont craqué pour Midnight Ghost Hunt apprécient particulièrement son format, ses mécaniques bien huilées, son ambiance prenante, la durée des parties longues comme il faut sans s’éterniser et tout simplement son côté fun. Notez qu'il est accompagné d'un nouveau cadeau. Il s'agit d'un costume gratuit pour Fall Guys et plus précisément celui de Blarbius le Médisant. Pour le récupérer, il faudra simplement se connecter sur le lanceur Epic Games sur PC à tout moment du 1er juin 2023 au 8 juin 2023 Notez qu'il est toujours possible de récupérer 1 mois d'abonnement gratuit à Discord Nitro.