L'Epic Games Store se fend aujourd'hui d'une nouvelle offre avec encore un jeu gratuit au programme, mais en l'occurrence une jolie pépite très appréciée.

Comme chaque jeudi, dès 17 heures, l'Epic Games Store fait tourner sa sélection de jeux gratuits hebdomadaires. Il faut donc dire au revoir à Knightica pour laisser la place, jusqu'au 26 novembre 2026 à 16h59, à un nouveau jeu gratuit intitulé Mark of the Deep.

Quel est le nouveau jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store ?

Jusqu'à sa prochaine rotation hebdomadaire, prévue comme tous les jeudis le 26 novembre 2026 à 17h, l'Epic Games Store vous offre donc un seul jeu cette semaine, mais un titre solide pour les amateurs d'exploration et de défi :

Mark of the Deep : un Metroidvania souls-like avec une ambiance pirate.

Le Metroidvania souls-like Mark of the Deep offert sur la boutique d'Epic jusqu'au 26 novembre 2026

Le jeu gratuit offert par l'Epic Games Store dans le cadre de cette nouvelle rotation hebdomadaire est donc Mark of the Deep, développé par le studio brésilien Mad Mimic (Dandy Ace, No Heroes Here), édité par Light Up Games et sorti le 24 janvier 2025. Il s'agit d'un mélange entre Metroidvania et Souls-like, le tout dans un univers sur le thème de la piraterie fantastique.

Après le naufrage de votre navire sur une île mystique, connue jusque-là seulement par les légendes, vous incarnez Marcus « Rookie » Ramsey. Votre objectif : retrouver les membres de votre équipage, les Angry Mermaids, éparpillés sur cette terre frappée d'une étrange malédiction. Monstres abyssaux, morts-vivants et cultistes menaçants vous attendent ainsi au fil de combats qui risquent de vous donner du fil à retordre comme dans un Souls-like. L'exploration de l'île s'inspirera quant à elle plutôt du genre Metroidvania avec différentes armes, compétences et babioles à récupérer pour renforcer Marcus.

Il convient toutefois de noter que seul le jeu de base est offert par l'Epic Games Store : le DLC The Cursed Trials, reste quant à lui payant.

Comment récupérer les jeux gratuits sur l'Epic Games Store ?

Ce nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store est donc disponible à partir du 19 novembre 2026 à 17 heures et jusqu'au 26 novembre 2026 à 16h59. Il laissera ensuite la place à de nouvelles offres de la boutique d'Epic Games que l'on découvrira à l'heure H.

La marche à suivre pour récupérer les jeux gratuits de la plateforme reste quoi qu'il en soit la même, et très simple :

Ouvrez le site officiel ou l'application Epic Games Store. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page de Mark of the Deep. Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être de 0,00 €). Le jeu gratuit est désormais disponible dans votre bibliothèque.

Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) doit être activée sur votre compte pour réclamer les jeux gratuits.

Source : EGS