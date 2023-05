Chaque jeudi, un jeu gratuit… ou presque. Depuis son lancement il y a quelques années, l’Epic Games Store a pris pour habitude d’offrir au moins un production chaque semaine. Un rendez-vous devenu incontournable pour les joueurs PC, qui remplissent petit à petit leur ludothèque sans dépenser un seul centime. Mais avant l’événement incontournable des Méga Soldes qui débuteront la semaine prochaine d’après un récent leak, la boutique bouscule quelque peu ses habitudes. Si pendant les prochaines semaines des blockbusters seront offerts, il n’y aura pas de jeu gratuit à proprement parler cette semaine. A la place ce sera tout de même un beau cadeau.

Pas de jeu gratuit Epic Games Store mais un gros cadeau

Petit changement cette semaine. A 17h tapantes il n’y aura pas de jeu gratuit Epic Games Store, mais les joueurs PC ne resteront pas sans rien non plus. Du 11 au 18 mai 2023, les utilisatrices et utilisateurs de la boutique pourront ainsi récupérer un bundle Les Sims 4 Collection Style de vie audacieux. Un joli cadeau d’une valeur de 35€ contenant deux kits et un pack d’extension apprécié de la communauté.

Les Sims 4 Dans la jungle : dans cette grosse extension du jeu, partez à la découverte de Selvadorada, une nouvelle destination aux paysages aussi somptueux que dangereux. Seuls les Sims les plus aventureux oseront se lancer dans un trek au fin fond de la jungle où se cachent des piscines naturelles, des sites d' objets anciens et des ruines. Les touristes pourront quant à eux se contenter de taper la discussion avec les locaux autour d’un verre ou d’en apprendre davantage sur leur culture et leurs coutumes.

Sims 4 Kit d'Objets Soirées de Luxe : organisez des fêtes plus luxueuses avec de nouveaux objets, une garde-robe renouvelée et une collection de meubles inédite. Au programme, des items aussi élégants qu'amusants, des tenues classes comme jamais et du glamour en veux-tu en voilà. Et ce ne serait pas un bon kit sans de nouvelles coiffures.

Les Sims 4 Kit Rue de la mode : toujours pour votre garde-robe, voici une nouvelle collection inspirée des tenues créatrices de tendances de Bombay. Des coupes modernes et des tissus colorés attendent vos Sims. Mais que serait une tenue sans accessoires. Des bracelets, des colliers et des bagues viendront peaufiner leur look.

Bientôt le retour des Méga Soldes et des blockbusters gratuits ?

S’il ne s’adresse clairement pas à tous les profils, c’est encore un beau cadeau que fait l’Epic Games Store. On rappelle que les Sims 4 (le jeu de base) est passé en free-to-play il y a quelques mois maintenant. Cela permet donc aux joueuses et aux joueurs de le tester avec un peu plus de contenu et quelques nouveautés supplémentaires. Une semaine jugée un peu calme selon certains, mais le retour des Méga Soldes ce 18 mai annonce également plusieurs blockbusters offerts.

Pour mémoire, l’EGS a pris pour habitude d’offrir de plus gros jeux gratuits pendant la période de soldes. Là où ils n’étaient distribués qu'un par un (un par semaine), ils arriveront par paire ce mois-ci si l’on en croit un récent leak. L’année dernière, des jeux comme Borderlands 3 et Prey avaient été offerts. On temporise néanmoins, il faudra sans doute aussi compter sur des titres acclamés mais de plus petit calibre. On sera fixé bien assez tôt, même si les prochains jeux gratuits Epic Games Store devraient rester un mystère jusqu’au 18 mai.