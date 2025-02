Il y a du nouveau du côté de l'Epic Games Store ! Le distributeur a enfin lancé son programme sur mobile et il commence déjà à offrir des jeux. Pour commencer, deux titres sont déjà offerts. Vous avez jusqu'au 20 mars 2025 pour les récupérer. Mais, que cela soit clair : cette nouveauté ne change pas les bonnes vieilles habitudes des PCistes. Comme chaque semaine, pensez bien à récupérer votre jeu gratuit.

Un nouveau jeu gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 6 mars

Cette semaine, l'Epic Games Store a fini d'y voir double avec ses jeux gratuits. En effet, par deux fois en février, la boutique nous offrait plus d'un cadeau. Ainsi, après F1 Manager 24 et Apex Legends, vous avez jusqu'à 16h59 ce jeudi 27 février pour récupérer Garden Story et World War Z Aftermath. En revanche, à 17 heures pétantes, c'est un autre titre qui entre en action : Mages of Mystralia.

L'Epic Games Store est un bon endroit pour découvrir des nouveautés indé. Les jeux gratuits du jeudi peuvent être des AAA, bien sûr, mais il y a aussi très souvent des pépites de plus petite envergure. C'est justement le cas de Mages of Mystralia, du studio canadien Borealys Games.

Mages of Mystralia est un jeu d'aventure se déroulant dans un univers de fantasy où la magie a été interdite... Dans la peau de la jeune Zia, vous allez donc faire face à de nombreux enjeux en découvrant vos propres pouvoirs magiques. Peut-être que grâce à cela, vous serez en mesure de sauver le royaume d'une terrible menace ?

Plongez dans une grande quête qui vous invitera à l'exploration et à des affrontements magiques. Inventez des sorts bien à vous et résolvez des énigmes pour venir à bout du mal qui rôde dans Mages of Mystralia ! À sa sortie en 2017, le jeu de Borealys a eu un très bon accueil. Il faut noter aussi que nous retrouvons Ed Greenwood, l'auteur des Royaumes oubliés, un décor de campagne bien connu de Donjons & Dragons. Alors ne passez pas à côté de cette pépite sur l'Epic Games Store, à récupérer du 27 février au 6 mars 2025.