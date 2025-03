Vous aimez les jeux cozy ? La boutique Steam veut vous faire vivre une expérience relaxante avec Isle of Jura. Un jeu indépendant qui pourrait taper dans l'oeil des amateurs de pêche et qui est offert pendant plusieurs jours jusqu'à ce week-end. Comme d'habitude, l'Epic Games Store n'est pas en reste et fournit également, de manière totalement gratuite, un nouveau jeu aux joueuses et joueurs. À l'instar de la montagne de jeux gratuits précédents, ce dernier est disponible pour sept jours et pas un de plus.

Le jeu gratuit Epic Games Store du 27 février au 6 mars 2025

Quoi de neuf sur l'Epic Games Store en ce moment ? Ces dernières semaines, la boutique a offert Garden Story, F1 Manager 24, un pack exclusif Loba pour le battle royale Apex Legends, ou encore World War Z Aftermath. Voilà pour les jeux gratuits passés, mais vous avez encore une chance de récupérer le titre de la semaine. Depuis le 27 février dernier et jusqu'à ce jeudi 6 mars 2025, l'Epic Games Store vous permet d'ajouter la pépite Mages of Mystralia à votre bibliothèque.

C'est quoi ? Un jeu d'action-aventure en 3D, avec une vue isométrique, qui est vendue comme une rencontre entre Harry Potter et Zelda Ocarina of Time, et même Zelda tout court. « Dans Mages of Mystralia, vous incarnez Zia, une jeune fille qui découvre qu’elle possède un sens inné de la magie. Malheureusement, la magie a été bannie dans le royaume de Mystralia. C’est ainsi que Zia entâme une quête afin de comprendre cette magie et apprendre à mieux contrôler ses pouvoirs ». Comme pour le sorcier de Poudlard, vous allez pouvoir créer vos sorts, avec un système décrit comme « puissant mais facile à comprendre », pour vaincre vos ennemis tout en résolvant des énigmes environnementales. Mais il faut vous rendre au plus vite sur l'Epic Games Store.

Pour écrire l'histoire de Mages of Mystralia, qui est le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine du 27 février au 6 mars 2025, Borealys Games a fait appel à un grand nom : Ed Greenwood. Un bibliothécaire et écrivain canadien qui est ni plus ni moins que le créateur des Royaumes Oubliés de Donjons & Dragons. À la bande-son, il y a également du beau monde avec Shota Nakama, fondateur de Video Game Orchestra, qui a notamment orchestré les thèmes de Lightning Returns: Final Fantasy XIII, de Kingdom Hearts ou encore de FF15. C'est votre dernière chance de le récupérer sur l'Epic Games Store, alors faites vite ! Vous avez jusqu'à ce jeudi 6 mars 2025 à 16h59 !

Source : site Epic Games Store.