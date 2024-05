Pour marquer ses Méga Soldes, l'Epic Games Store propose chaque semaine, comme à son habitude, un gros jeu gratuit AAA, contrairement aux jeux indépendants/AA plus traditionnels. Ce n'est d'ailleurs pas la seule offre qui est disponible depuis jeudi dernier, avec un sympathique cadeau en prime.

Le gros jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store

Sorti il y a 10 ans des forges de BioWare, c'est donc Dragon Age Inquisition qui est sans partage le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store. Il s'agit du troisième jeu de cette licence RPG rendue culte par son premier opus, Origins. Nous pouvons y créer un personnage à notre goût dans différentes classes. Dans un fâcheux concours de circonstances, il se trouve être le seul capable de manier un pouvoir qui pourrait détruire Thédas.

Avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité, et notre personnage recevra le titre lourd de sens d'Inquisiteur. Il nous appartiendra de parcourir un vaste monde ouvert pour enquêter sur cette terrible menace. Nous aurons ainsi maille à partir avec des adversaires retors dans des combats tactiques en temps réel. Nous pourrons recruter (et romancer) de nombreux compagnons pour nous aider dans notre tâche. Ceux-ci nous apporteront leur soutien tant dans les dialogues que dans les combats, où nous devrons jongler entre leurs capacités uniques et les nôtres. L'offre gratuite de l'Epic Games Store, valable jusqu'au 23 mai à 17 heures, comporte le jeu de base et sa généreuse quantité de huit DLC. Voilà de quoi patienter en attendant Dragon Age Dreadwolf, en somme.

Un cadeau bonus en attendant le prochain jeu mystère

Dans le cadre de ses Mega Sales, l'Epic Games Store entretient le mystère quant à son prochain jeu gratuit. Cela sera le cas pour les quatre prochains à venir. L'un d'entre eux aurait cependant leaké : Farming Simulator 22. Qu'il s'agisse du jeu gratuit mystère à venir jeudi qui vient ou non, le proverbial mystère reste pour l'heure entier. Rendez-vous dans deux jours pour le découvrir.

En attendant, l'Epic Games Store a également lancé une sympathique offre cadeau jeudi dernier : un mois d'abonnement à Discord Nitro. Celle-ci sera quant à elle valable jusqu'au 13 juin. Méga Soldes oblige, il est pas ailleurs possible de trouver plusieurs jeux en promotion sur la plateforme derrière l'Unreal Engine. Ces Soldes seront justement actives jusqu'au 13 juin.