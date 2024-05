L’Epic Games Store a frappé fort la semaine dernière. Pour célébrer l’arrivée de ses grosses soldes annuelles, la boutique met de côté les petits jeux gratuits habituellement offerts. Pendant quatre semaines, les utilisateurs et utilisatrices pourront alors mettre la main sur de plus grosses productions qui seront tenues secrètes jusqu’à chaque jeudi à 17h tapantes. Enfin sur le papier, puisque l’un des prochains jeux gratuits Epic Games Store a déjà leaké.

Un jeu gratuit Epic Games Store a leaké

L’Epic Games Store casse exceptionnellement sa routine. À l’occasion du retour de ses « Mega Sales », la boutique des papas de Fortnite met le paquet. Finies les petites productions indépendantes inconnues de tous, l’éditeur mise sur des productions AAA. Ce seront donc au total quatre gros jeux gratuits qui seront disponibles, à commencer par Dragon Age Inquisition et l’ensemble de ses DLC. Parfait pour se remettre à jour avant l’annonce de sa suite, Dreadwolf, promise pour cet été, sans doute au Summer Game Fest. Les joueurs ont jusqu’au 23 mai, toujours à 17h tapantes, pour récupérer ce beau cadeau. Passée l’heure fatidique, il sera remplacé par un jeu gratuit mystère et son identité pourrait bien avoir leakée.

C’est encore notre cher Billbil-Kun qui a vendu la mèche. Selon les recherches du datamineur l’un des prochains jeux gratuits Epic Games Store n’est autre que Farming Simulator Un titre hautement populaire, qui pourra donc être récupéré prochainement sur la boutique. À quelle date ? Impossible d’en avoir pleinement la certitude. Le leaker pense que ce sera bien cadeau de la semaine prochaine, mais il y a toujours une possibilité que ce soit celui offert la semaine d’après.

Le dernier représentant de la licence ultra populaire de Giants Software aura en tout cas de quoi vous occuper pendant de longues. Si les champs, les tracteurs et les céréales c’est votre truc évidemment. Ce sont au total plus d’une centaine d’outils et de machines sous licence qui s’offriront à vous afin de vous aider à bâtir l’exploitation agricole de vos rêves. Gestion des finances, contrôle des ressources, travail des champs… la vie d’agriculteur n’est pas de tout repos. Au moins vous n’aurez ni les pressions européennes ni Karine Lemarchand dans les pattes. A retrouver très bientôt gratuitement sur l'Epic Games Store donc.