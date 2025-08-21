Il y a encore du nouveau à retrouver dans l'Epic Games Store. Les jeux gratuits de la semaine dernière laisse place à deux nouveaux titres que vous serez impatients de découvrir.

Nous sommes déjà jeudi. Les jours défilent à une vitesse ! C'est donc le moment d'accueillir de nouveaux jeux gratuits sur PC. Certains se tourneront probablement vers les arrivées de Prime Gaming. Il y a aussi de quoi faire du côté du Xbox Game Pass. Mais pour beaucoup, le rendez-vous le plus important est celui avec l'Epic Games Store. Pas besoin d'abonnement, juste un compte sur lequel vous pouvez ajouter les jeux hebdomadaires offerts. C'est le moment de découvrir ceux du jour avec nous, à récupérer dès 17 heures.

Kamaeru, un jeu gratuit adorable sur l'Epic Games Store

L'été s'achèvera bientôt mais nous aimerions bien prolonger encore un peu sa tranquilité, loin du rythme éreintant du reste de l'année. Ça tombe bien, l'Epic Games Store à ce qu'il faut pour vous cette semaine ! Sur les deux jeux gratuits qui succèdent à Hidden Folks et Totally Reliable, vous allez pouvoir découvrir Kamaeru: A Frog Refuge.

Très simple d'accès, Kamaeru est décrit comme un jeu dans lequel vous collectionnez des grenouilles. À vous de créer votre sanctuaire en rassemblant ces adorables batraciens. Prenez-les en photo et jouez à des mini-jeux avec eux ! Ce titre de Humble Reeds a en plus pour lui son esthétique en aquarelle, tout aussi reposante que son concept. Alors ajoutez-le à votre bibliothèque Epic avant le 28 août, 16h59 dernier délai.

Jouez gratuitement à Strange Horticulture

Vous savez aussi ce qu'on aime bien l'été ? Les bons polars à dévorer sur la plage. Cela dit, à l'approche de la rentrée, nous n'avons plus tellement les pieds dans le sable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas percer de sombres mystères depuis notre PC, en jouant à Strange Horticulture grâce à Epic par exemple !

L'Epic Games Store mise sur l'indé cette semaine avec ce second jeu gratuit d'un tout autre genre. Dans Strange Horticulture, vous incarnez un horticulteur qui a pour mission de lever le voile sur le mystère ancestral qui plane sur votre ville. Écoutez les histoires de vos clients et résolvez des puzzles pour faire la lumière. Déjà très apprécié, ce titre est à récupérer du 21 au 28 août 2025.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

La valse des jeux gratuits suit sa danse sur l'Epic Games Store. Ainsi, vous pourrez récupérer ces deux nouveaux jeux gratuits dès 17 heures, ce soir. Ils seront chacun disponibles jusqu'au 28 août. Puis, lorsque l'heure sera venue ce jour-là, il sera temps de laisser la place à un ou plusieurs autres titres. Leur identité est encore tenue secrète. Mais elle sera révélée tout à l'heure, alors restez à l'écoute !