L'Epic Games Store n'a pas fini de gâter les joueuses et joueurs PC. Le nouveau jeu gratuit vous attend, mais plus pour longtemps. Faites vite pour l'ajouter à votre bibliohtèque et ainsi le garder à vie !

Le prix est souvent le sujet de grands débats au sein de la communauté du gaming. De plus en plus élevé, que ce soit du côté des soft que du hardware, il fait monter la grogne chez les joueurs. C'est pourquoi on ne va pas se priver si on a l'occasion de profiter de jeu à moindre coût... voire d'obtenir des jeux gratuits ! Certains d'entre vous sont sans doute abonnés à Prime Gaming et récupèrent donc fréquemment de nouveaux jeux sur PC. Mais, l'indétrônable reste toujours l'Epic Games Store, qui ne nécessite aucun abonnement pour avoir au moins un cadeau chaque semaine. Alors, dépêchez-vous de le récupérer !

Un jeu gratuit et titanesque sur l'Epic Games

Un nouveau jeu gratuit est disponible depuis jeudi dernier, soit le 20 mars, sur l'Epic Games Store. Toute personne disposant simplement d'un compte — lui aussi gratuit — peut le récupérer d'un clic pour y jouer sur PC. La sélection n'est pas toujours au goût de tout le monde. Mais, on peut reconnaître que cette fois, ça devrait plaire à beaucoup puisqu'il s'agit d'un titre qui permet à de nombreux fans d'une saga culte de réaliser leur rêve. Ce jeu, c'est Jurassic World Evolution 2 !

Dans ce jeu de gestion à la Zoo Tycoon, vous pouvez donner vie à votre propre parc de dinosaures. Inspiré directement des films de la saga propulsée sur grand écran par Steven Spielberg, Jurassic World Evolution 2 vous replonge directement dans le contexte en vous permettant de vivre des scénarios alternatifs des films. Vous pouvez aussi opter pour la campagne de ce jeu gratuit Epic Games Store qui se déroule juste après les événements de Fallen Kingdom.

Qui plus est, ce deuxième opus améliore plusieurs défauts du premier Jurassic World Evolution. L'IA a été revue pour créer des réactions plus crédibles des créatures. Le système de gestion s'est complexifié pour proposer plus d'enjeux aux fans du genre, tandis que les options de personnalisation se sont multipliées. Si l'expérience vous en dit, récupérez le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store d'ici le 27 mars, 16h59 dernier délai.