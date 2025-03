Un jeudi de plus dans l'année, vous savez ce que ça signifie ? De nouveaux jeux gratuits s'avancent ! Sur PC, surtout, sur PC vous aurez le choix. Si vous avez un abonnement à Prime Gaming, alors de nouveaux jeux vous attendent. Mais, le roi en la matière, ça reste l'Epic Games Store : pas besoin d'abonnement, juste d'un compte et hop ! vous n'avez plus qu'à ajouter votre nouveau présent à votre backlog.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store va vous occuper un moment

La semaine qui vient de s'écouler vous a permis de récupérer deux cadeaux via l'Epic Games Store. Entre Mortal Shell et le pack Anniversary Party Flavor de World, vous aviez l'embarras du choix. Mais passé 17 heures aujourd'hui, c'est un autre titre qui prend le relai. Attendez-vous à quelque chose de titanesque, il s'agit de Jurassic World Evolution 2.

Les géants du passé n'attendent que vous dans ce jeu de gestion bien particulier. Réalisez votre rêve en créant votre propre parc de dinosaures. Prenez part à une campagne exclusive qui se déroule après les événements du film Jurassic World Fallen Kingdom et devenez le nouveau responsable d'une structure accueillant de nouvelles créatures bien loin d'être éteintes. Avec plus de 75 espèces préhistoriques, vous devriez avoir de quoi vous faire pour remplir votre parc. Mais attention à bien gérer l'ensemble pour qu'il soit viable économiquement et sécurisé pour tout le monde !

Ce cadeau est particulièrement bienvenu alors qu'un troisième opus de la licence a été annoncé. Par conséquent, ce nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store est une bonne occasion de vous familiariser avec les mécaniques de Jurassic World 2 avant la suite. Le jeu devrait en plus parler tout particulièrement aux fans de la franchise culte. De fait, en plus de la campagne originale, différents scénarios vous entraîneront dans des situations qui font directement échos aux événements des trois premiers Jurassic Park et des deux films suivants.