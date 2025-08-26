Les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store et ils n'attendent que vous. Alors, ne tardez pas à les récupérer pour les garder à vie sans rien débourser.

Vous le savez, chaque semaine l'Epic Games Store vous fait cadeau d'un ou plusieurs jeux gratuits. C'est généralement l'occasion de faire de jolies découvertes sans toucher à votre portefeuille. D'autant plus qu'une fois les titres ajoutés à votre bibliothèque, vous les gardez à vie ! Alors foncez récupérer les deux indés offerts actuellement sur la boutique. Ils vous sont donnés jusqu'au jeudi 28 août, 16h59 dernier délai.

Strange Horticulture, un jeu gratuit très bien noté

Prolongez l'ambiance polar de l'été avec le premier jeu gratuit offert par l'Epic Games Store cette semaine. Du nom de Strange Horticulture, il vous propose une enquête bien singulière au cœur du mystérieux village d'Undermere. En tant qu'horticulteur, vous gérez la boutique de plantes. Cependant, celle-ci devient rapidement le point de rencontre de clients colportant des récits troubles sur une affaire passée...

Dans cette atmosphère sombre et envoûtante, identifiez les plantes rares qui rempliront votre guide, écoutez votre clientèle et, surtout, résolvez les énigmes qui vous conduiront à percer le secret occulte du village. Attention, car vos choix influent sur le cours de l'histoire ! Si le cœur vous en dit pour ce jeu très bien noté, obtenez gratuitement Strange Horticulture sur l'Epic Games Store.

Kamaeru, la pause détente offerte par l'Epic Games Store

Poursuivons sur une ambiance nature avec Kamearu: A Frog Refuge ! Dans une atmosphère plus tranquille que le jeu gratuit précédent, il s'annonce parfait pour prolonger le calme de l'été avant la rentrée. Remarque à l'occasion de plusieurs conférences Wholesome Direct, le titre de Humble Reeds est l'un des deux titres offerts par l'Epic Games Store cette semaine.

Kamaeru est typique des cosy games. Le jeu vous propose de restaurer les zones humides de votre enfance en bâtissant un sanctuaire pour grenouilles. Collectionnez plus de 500 espèces, prenez soin d'elles et amusez-vous à les prendre en photo. Vous avez également le loisir d'aménager votre refuge à votre convenance et même de produire des produits artisanaux. Profitez de ce havre de paix grâce à Epic Games, mais faites vite ! Ce jeu n'est gratuit que jusqu'à jeudi prochain, 16h59.

Deux nouveaux jeux gratuits en approche sur l'Epic Games Store

Les jeux gratuits de l'Epic Games Store ne sont disponibles qu'une semaine. Ainsi, le 28 août à 17 heures piles, deux autres titres prendront la relève de Kamaeru et Strange Horticulture. Leurs noms ont déjà été dévoilés, il s'agit de Machinarium, dans lequel vous incarnez le robot Josef à la recherche de sa bien-aimée, et de Make Way, un jeu de course multijoueur aussi fun que chaotique. Rendez-vous jeudi prochain pour les obtenir !