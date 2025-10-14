De beaux cadeaux vous attendent sur l'Epic Games Store ! C'est le moment pour vous de récupérer le jeu gratuit de la semaine et les bonus en prime. Mais ne tardez pas ou il sera trop tard.

Jeudi dernier, l'Epic Games Store a fait tourner la roue de ses jeux gratuits pour vous en offrir un nouveau ainsi qu'un beau cadeau pour un titre populaire. Or, tout cela n'est disponible que pendant une durée limitée. Filez dès maintenant les ajouter à votre ludothèque pour pouvoir en profiter à vie. Vous avez jusqu'à 16h59 le 16 octobre 2025 pour en profiter.

Gravity Circuit, le nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Il ravive avec éclat l'esprit des classiques de vos anciennes consoles ! Gravity Circuit, le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store, est un jeu de plateforme en 2D et en pixel art qui a tout le charme et le punch d'un Mega Man. Sorti en 2023, le titre de Domesticated Ant Games a reçu un très bon accueil de la critique, lui valant même une moyenne de 89 / 100 sur Metacritic.

Gravity Circuit propose qui plus est un univers riche et coloré. Vous y incarnez Kai, un justicier doté de mystérieux pouvoirs et qui compte bien s'en servir pour lutter contre l'armée Virale. 12 niveaux vous attendent pour une campagne solo bourrée d'action. Alors profitez vite de ce jeu gratuit Epic Games Store, à récupérer d'ici au 16 octobre prochain.

Récupérer des cadeaux pour Albion

En plus de ce bon jeu gratuit Epic Games Store, la boutique vous offre également un pack de contenus pour Albion Online. C'est un cadeau d'une valeur de plus de 55 euros qui vous revient pour le free-to-play médiéval de Sandbox Interactive. Ce « Pack de Compagnon Vagaond » de l'Epic Games Store continent :

Pack de Garde-Robe & Apparence de Monture d'Aventurier Vagabond : Cosmétique complète d'armure, chapeau, bottes et cape. Apparence de monture Cheval Protégé pour les missions furtives. Apparence de bouteille de poison pour votre arme principale avec deux sorts d'émote qui libèrent des vapeurs toxiques. Versions de guilde du chapeau, de l'armure, de la cape et de l'apparence de monture.

: Apparence de Monture de Jument de l'Enfer .

. 350 Jetons de la Communauté .

. 500 Points d'Apprentissage .

. 10 Potions Régénératrices de Focalisation de l'Adepte .

. 10 Tomes de Perspicacité de l'Adepte.

© Sandbox Interactive.

Quels sont les futurs jeux gratuits Epic Games Store ?

Jeudi prochain, la boutique vous fera cette fois cadeau non pas d'un, mais de deux jeux gratuits. Une fois de plus, ce sont de vraies pépites indé qui vous seront offertes. De plus, si vous avez suivi les derniers titres offertes, ces noms devraient vous parler. Dès lors, rendez-vous à 17 heures tapantes le 16 octobre pour récupérer vos prochains jeux gratuits Epic Games Store, qui seront :

Amnesia The Bunker : jeu d'horreur et de survie qui vous donnera des sueurs froides à l'approche de Halloween.

: jeu d'horreur et de survie qui vous donnera des sueurs froides à l'approche de Halloween. Samorost 3 : troisième volet de la série de puzzle game poétique édité par Amanita Design (Machinarium).