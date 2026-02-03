En attendant la prochaine rotation hebdomadaire de jeux gratuits de l'Epic Games Store qui aura comme d'habitude lieu ce jeudi 5 février à 17 heures, vous avez donc encore un peu de temps pour récupérer celui actuellement offert. Après avoir joué le rôle de voleur de chevaux au Moyen-Âge la semaine précédente, il est cette fois question de gérer une « entreprise de fast-food » qui n'a pas à rougir d'une certaine chaîne de restaurants de Breaking Bad.

Concurrencez Los Pollos Hermanos dans le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store

Derrière ses airs de jeu de gestion décalé, ce nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store, baptisé Definitely Not Fried Chicken, propose en effet une relecture totalement assumée de Breaking Bad et du fantasme criminel qu’il a popularisé. Vous y incarnez ainsi un entrepreneur bien décidé à bâtir un empire en dissimulant ses activités illégales sous une façade respectable de fast food typé El Pollo Loco ou KFC, davantage connue de notre côté de l'Atlantique.

Ce jeu gratuit offert par Epic Games Store demandera ainsi de gérer simultanément la production de fast food et celle, bien plus lucrative, de drogues interdites. Entre optimisation des chaînes de production, recrutement de la main-d’œuvre et détournement de la vigilance policière, Definitely Not Fried Chicken s’avère plus exigeant qu’il n’y paraît, multipliant les systèmes et les contraintes à surveiller. Un titre sympathique pour les amateurs de gestion à la recherche d’une proposition originale et décalée.

Malgré son inspiration prestigieuse et son concept plus bien taillé pour un jeu de gestion, le titre offert par l'Epic Games Store a cependant recueilli des avis partagés de la part des joueurs, notamment en raison de sa direction artistique plutôt générique, de même que son gameplay manquant de profondeur par rapport à d'autres propositions dans un genre similaire. Vous pouvez toutefois en juger par vous-mêmes sans débourser un centime jusqu'au 5 février 2026 à 17 heures.

En attendant les prochains jeux gratuits offerts par la boutique

Une fois passé ce délai, l'Epic Games Store va en effet procéder à la traditionnelle rotation de ses jeux gratuits. Definitely Not Fried Chicken laissera alors sa place à Botany Manor, un jeu d'énigmes à la première personne qui prend place dans un manoir anglais de l'époque victorienne. En supplément, la boutique d'Epic offrira également aux joueurs de Pixel Gun 3D l'ensemble cosmétique d'armes baptisé Ensemble Rétro Empoisonné.

