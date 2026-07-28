Chaque semaine, l’Epic Games Store suit sa routine bien huilée depuis le temps. Depuis plus de 8 ans, les utilisateurs les plus réguliers ont pu mettre la main sur plus de 400 jeux gratuits divers et variés. Si la plateforme réserve généralement les AAA pour ses grands événements comme ses Méga Soldes et son Calendrier de l’Avent, la boutique des créateurs de Fortnite offre régulièrement de plus petites productions, non moins qualitatives. C’est notamment le cas du jeu gratuit de la semaine dernière, qui reviendra payant dans quelques jours, Foretales.

Foretales gratuit avec l'Epic Games Store

Jusqu’au jeudi 30 juillet avant 17h, Foretales est ainsi gratuit sur la plateforme. Développé par Alkemi, studio français depuis fermé, ce jeu de cartes avait fait sensation, à son échelle, lors de sa sortie en 2022. Ce jeu gratuit Epic Games Store raconte ainsi l’histoire d’un monde ravagé par une terrible malédiction au sein duquel il vous faudra prendre des décisions, décider du sort du monde et évoluer au travers des combats à base de deckbuilding en tour par tour. Un titre mêlant intelligemment narration et stratégie et dont les choix multiples offrent une rejouabilité fortement appréciée des joueurs. Comptez en effet une vingtaine d’heures pour terminer le scénario une seule fois. Le titre a reçu en tout cas un bon accueil des joueurs, en atteste sa note de 4,5/5 sur Steam.

Pour récupérer ce nouveau jeu gratuit, rendez-vous directement sur le site et la page dédiée à Foretales. Cliquez ensuite sur le bouton “Obtenir” pour mettre la main dessus. Vous recevrez ensuite la confirmation que le jeu a été ajouté à votre bibliothèque. Rappelons que si vous avez jusqu’au jeudi 30 juillet 2026 avant 17h pour réclamer votre cadeau, le titre sera conservé aussi longtemps que la plateforme existera. Voici un récapitulatif sur comment réclamer votre jeu gratuit Epic Games Store :

Ouvrir le site officiel ou l'application Epic Games Store.

Connectez-vous avec vos identifiants.

Allez dans la section Jeux gratuits ou dierctement sur la page du jeu.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l'action (le prix affiché doit être à 0,00€).

Le jeu gratuit Epic Games Store est désormais dans votre bibliothèque Notez que l'authentification à deux facteurs (2FA) sur le compte est nécessaire pour réclamer le jeu gratuit.



Quels sont les prochains jeux gratuits offerts ?

Le 30 juillet 2026 à 17h, Foretales laissera donc sa place à deux nouveaux cadeaux. D’un côté OTXO, jeu de tir en roguelike à la direction artistique singulière et à la brutalité qui n’est pas sans rappeler un certain Hotline Miami. De l’autre, Sol Cesto, autre roguelike aux accents tactiques assumés prenant place dans un monde obscur. Un jeu gratuit Epic Games Store qui a reçu un accueil très positif des joueurs, comme de la presse. Ces deux titres seront donc disponibles gratuitement du 30 juillet au 6 août 2026.

OTXO : jeu de tir en roguelike frénétique.

: jeu de tir en roguelike frénétique. Sol Cesto : roguelike tactique

Source : EGS