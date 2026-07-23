Comme tous les jeudis, un nouveau jeu gratuit s’apprête à faire son arrivée sur l’Epic Games Store, et il s’agit d’une production française très bien notée par le public.

Pour les joueurs en recherche de nouvelles expériences vidéoludiques, cette semaine se révèle décidément très riche en annonces et nouveautés. En effet, tandis que les nouveaux jeux des formules Extra et Premium du PS Plus sont enfin arrivés, le Xbox Game Pass, de son côté, a révélé le calendrier de ses prochaines sorties pour les jours à venir. Mais les choses ne s’arrêtent évidemment pas là puisque comme tous les jeudis, l’Epic Games Store revient lui aussi avec un nouveau jeu gratuit pour l’ensemble des utilisateurs.

Un nouveau jeu gratuit arrive sur l’Epic Games Store

Comme le veut la coutume depuis de nombreuses années maintenant, la plateforme d’Epic Games va en effet se mettre à jour à 17h (heure française) cet après-midi afin d’accueillir son nouveau jeu gratuit de la semaine, que les utilisateurs auront alors jusqu’au 30 juillet prochain pour ajouter à leur bibliothèque s’ils souhaitent pouvoir en bénéficier à vie. Car oui, contrairement à d’habitude, un seul jeu est au programme cette fois-ci :

Foretales, un jeu de cartes narratif français

Obtenez Foretales gratuitement dès aujourd’hui

Développé par Alkemi, un studio nantais ayant aujourd’hui malheureusement fermé, Fortales raconte l’histoire d’un monde condamné par une sombre prophétie, au sein duquel le joueur doit évoluer à travers des combats de cartes au tour par tour. Mêlant narration, stratégie et exploration, le titre dispose notamment d’une intrigue reposant sur de multiples ramifications, qui lui confèrent une excellente rejouabilité grâce à ses multiples fins. De quoi occuper les joueurs de l’Epic Games Store pendant un bon moment, donc, avec une œuvre singulière très appréciée.

N’oubliez pas de récupérer les jeux de la semaine dernière

En attendant l’arrivée de Foretales dans l’après-midi, n’oubliez toutefois pas qu’il ne vous reste plus que quelques heures pour récupérer les deux titres de la semaine dernière, disponibles gratuitement jusqu’à 16h59 (heure française). Cela comprend :

Echo Generation Midnight Edition , un jeu d’aventure à l’ambiance années 90

, un jeu d’aventure à l’ambiance années 90 Luto, un terrifiant jeu d’horreur psychologique dans la veine de P.T.

Source : Epic Games Store