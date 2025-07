De façon hebdomadaire, l'Epic Games Store gâte toutes celles et ceux qui ont un compte gratuit. En ce moment, deux jeux gratuits sont à garder à vie dans la ludothèque de la boutique.

L'été ne fait encore que commencer ! Avec lui ont évidemment commencé les périodes de soldes. Par exemple, le PlayStation Store regorge d'offres attrayantes. Cependant, du côté des PCistes, on a davantage l'occasion de jouer véritablement à l'œil. Ça peut être via un abonnement, comme Prime Gaming ou le Xbox Game Pass. Mais, ça peut aussi être sans rien débourser du tout, comme avec les jeux gratuits de l'Epic Games Store. Deux nouveaux vous attendent actuellement, mais plus pour longtemps.

Une pépite indé offerte par l'Epic Games Store

Chaque jeudi, l'EGS offre de nouveaux jeux gratuits. Ainsi, la semaine dernière, deux titres ont pris la place du précédent. Parmi eux, il y a Figment, un puzzle game musical qui nous plonge dans les complexes tréfonds de l'esprit humain.

Si vous aimez vous triturer les méninges, alors Figment est pour vous. D'autant plus que le titre jouit d'une direction artistique qui vient sublimer le voyage surréaliste de ses héros Dusty et Piper. C'est une belle découverte que l'Epic Games Store vous offre jusqu'au 10 juillet, dernier délai.

Un jeu gratuit bien noté

L'autre jeu gratuit disponible jusqu'à jeudi sur l'Epic Games Store se nomme Backpack Hero. Celui-ci aussi va vous demander de la réflexion. Avec ses mécaniques associant roguelike et deck-building, il ne vous fera pas de cadeau. La clé ici, c'est de gérer votre inventaire comme il faut pour réussir votre aventure.

Car, oui, Backpack Hero c'est aussi un jeu d'aventure. Vous avez le choix d'incarner 5 personnages différents pour sauver Haversack Hill et ses habitants. Usez d'astuce pour créer des synergies grâce plus de 800 objets à collecter et soyez le héros que vous pensez bien être ! Ce jeu gratuit Epic Games Store vous attend jusqu'au 10 juillet, 17 heures maximum.

Deux nouveaux jeux gratuits offerts le 10 juillet avec l'Epic Games Store

Vous l'avez compris, le jeudi 10 juillet 2025 marquera un nouveau tournant dans la roue des jeux gratuits Epic Games Store. À 17 heures précises, ce sont deux nouveaux titres qui seront à récupérer et à garder à vie. Si la sélection de cette semaine vous a plu, alors la prochaine devrait faire de même avec :

Figment 2 - Creed Valley : suite de l'opus de cet semaine qui vous plonge cette fois dans des cauchemars avec des puzzles corsés et des combats de boss rythmés.

: suite de l'opus de cet semaine qui vous plonge cette fois dans des cauchemars avec des puzzles corsés et des combats de boss rythmés. Sky Racket : pour les amateurs de shoot'em up originaux, le jeu mêle un gameplay de casse-brique dans un style en pixel art irrésistible.