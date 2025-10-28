Si vous ne l'avez pas encore récupéré, un excellent jeu gratuit est encore disponible sur l'Epic Games Store, mais ne tardez pas trop au risque de le rater.

Comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel s'impose s'agissant de la rotation hebdomadaire des jeux gratuits proposés par l'Epic Games Store tous les jeudi. Avant les prochains titres à venir ce 30 octobre 2025, l'offre de cette semaine en vaut par ailleurs la chandelle, puisqu'il s'agit d'un excellent jeu, qui plus est collant très bien avec les festivités d'Halloween à venir.

Coup de projecteur et de rappel sur le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

En cette fin de mois d'octobre, tout le monde se prête au jeu des fêtes d'Halloween, et l'Epic Games Store ne déroge évidemment pas à la règle. Pour cause, le jeu gratuit encore en lice jusqu'à ce jeudi 30 octobre à 16h59 est un jeu d'horreur qui a en plus le mérite d'être d'excellente facture. Il est en effet question de Fear the Spotlight, développé par Cozy Game Pals, édité par Blumhouse Games et sorti en 2023, qui essaie de véhiculer la peur par son ambiance pesante et le mystère que sur les jumpscares un peu trop surfaits.

L’histoire de Fear the Spotlight gratuit suit Vivian, une adolescente partie pratiquer une séance de spiritisme avec son amie Amy à leur lycée. Mais lorsque cette dernière disparaît, Vivian se retrouve seule dans l’établissement, traquée par une monstrueuse créature. Elle doit alors absolument éviter son regard au risque de rencontrer une fin funeste, retrouver son amie et découvrir la vérité sur ce lycée à l'ambiance oppressante au possible. Le joueur devra ainsi alterner entre phases d’exploration, énigmes et infiltration, tout en découvrant peu à peu ce que dissimule le passé du lycée. Ce jeu gratuit Epic Games Store propose par ailleurs une mise en scène rétro en 3D, avec une direction artistique volontairement inspirée des survival horror de la première PlayStation.

Malgré son caractère horrifique, Fear the Spotlight se veut accessibles autant aux amateurs de frissons qu’aux joueurs novices. Sans jumpscares excessifs, il privilégie la narration et l’atmosphère. Cette version enrichie offerte sur l'Epic Games Store intègre par-dessus le marché une à deux heures de contenu inédit par rapport à l’édition originale sortie en 2023.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Tant qu'à faire, un petit rappel des prochains jeux gratuits Epic Games Store, à venir à partir du 30 octobre 2025 à 17 heures s'impose. On va encore rester dans la thématique de l'horreur avec cette fois deux titres offerts :Bendy and the Ink Machine et Five Nights at Freddy's: Into the Pit. Le premier vous plonge dans une ambiance de dessin animé des années 1930 transformé en cauchemar, où vous explorez un ancien studio d'animation et devez échapper à l'horreur encrée qui s'y cache. Le second, est le nouveau jeu d'aventure-horreur en 2D et pixel-art de la célèbre franchise.

Source : EGS