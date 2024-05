L'Epic Games Store offre encore un jeu gratuit ultra connu et apprécié, mais attention, ça se termine très bientôt. Et on connaît déjà son remplaçant qui va faire un carnage.

Les boutiques en ligne PC telles que Steam et l'Epic Games Store restent le meilleur moyen de jouer gratuitement, sans aucun frais caché ou nécessité d'avoir un abonnement. La semaine dernière, la plateforme concurrente de Valve a par exemple offert l'énorme Dragon Age Inquisition. Une excellente manière de faire son retard sur la licence de BioWare avant la sortie très attendue du quatrième opus. Depuis le 23 mai, le store d'Epic propose l'une des franchises les plus atypiques du marché et l'un des plus grands succès vidéoludiques.

Le jeu gratuit Epic Games Store du 23 au 30 mai 2024 encore dispo

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store sera un vrai carnage. Non pas parce que le titre est mauvais, bien au contraire, mais plutôt parce qu'il ne fait pas dans la dentelle avec des combats ultra violents. Il s'agira du très chevaleresque et brutal Chivalry 2 qui sera disponible ce jeudi 30 mai à 17h00. Mais avant qu'il ne soit mis en ligne, il ne faut pas hésiter à récupérer gratuitement le jeu de la semaine. Un soft aux antipodes de la production multijoueur médiévale de Torn Banner Studios, mais qui fait partie des plus cartons de l'industrie. Vous rêvez de devenir agriculteur par procuration ? Farming Simulator 22 est encore gratuit sur l'Epic Games Store pour les heures à venir.

Farming Simulator 22

Dans Farming Simulator 22, comme dans les autres épisodes, vous pouvez vous transformer en agriculteur moderne en gérant votre exploitation comme si vous y étiez ! Il faudra ainsi vous occuper de vos animaux, gérer vos productions et braver les différentes saisons qui pourraient vous faire tout perdre. Rien ne vous est imposé et vous pouvez donc choisir d'avoir un vignoble, une oliveraie, de partir plutôt dans le mais ou la pomme de terre etc. Les possibilités sont multiples et l'expérience peut même être améliorée avec des mods.

La version gratuite de Farming Simulator 22 sur l'Epic Games Stores est le jeu principal. Mais il y a quelques mois, une extension payante a été lancée avec une nouvele carte, Zielonka, inspirée des régions d'Europe Centrale. Elle intègre notamment des nouvelles machines et cultures comme les carottes, le panais et les betteraves rouges. Si vous êtes curieux de voir ce qui se cache derrière ce jeu vendu à plus de 6 millions d'exemplaires, rendez-vous sur la page Farming Simulator 22 pour le télécharger gratuitement. Il faut juste un compte Epic Games Store, puis cliquez sur « Obtenir ». Pour rappel, vous avez jusqu'à ce jeudi 30 mai 2024 à 17h00 pour le récupérer.