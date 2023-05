Les MEGA Soldes battent leur plein sur l’Epic Games Store. L’éditeur américain a pris pour habitude de frapper fort pour marquer le coup. Chaque année à cette même période, la boutique offre chaque semaine un jeu gratuit plus important qu’à l’accoutumée. Pas question d’y voir une petite production indépendante méconnue. Ce sont bien des licences fortes et des gros jeux qui sont mis en avant. Les festivités ont commencé avec Death Stranding. Un premier cadeau qui a plus ou moins divisé, comme le jeu à son époque, mais c’est surtout parce qu’il avait déjà été offert lors des fêtes de fin d’année. Est-ce que ce sera le cas avec ce second jeu gratuit Epic Games Store ? Son identité a été dévoilée à l’avance et il est considéré par beaucoup comme un RPG monumental.

Le prochain jeu gratuit Epic Games Store dévoilé

C’était une petite déception. Cette année, les jeux gratuits Epic Games Store offerts pendant les MEGA Soldes devaient arriver par paire. Finalement, la boutique se cantonne à son programme habituel avec un seul jeu plus important qu’à l’accoutumée par semaine pendant toute la période des soldes. Pour se faire pardonner, le géant américain a lancé dans la foulée son propre programme de fidélité permettant d’économiser 5% sur tout achat éligible soit presque tout ce qui est vendu sur la boutique. Cerise sur le gâteau, chaque jeu gratuit sera accompagné d’un cadeau qui devrait à chaque fois être un pack de goodies. Ça, on ne le saura qu’avec certitude demain à 17h, lorsque les nouveaux titres offerts seront déployés. Pas besoin d’attendre en revanche pour connaître l’identité du prochain jeu gratuit Epic Games Store puisqu’elle a été dévoilée à l’avance.

Il s’agira donc du très apprécié Fallout New Vegas. Un épisode que les fans de la licence espèrent revoir un jour avec une suite ou un remake. En attendant que leur rêve se concrétise, ils pourront mettre la main dessus gratuitement du 24 au 31 mai, toujours à 17h tapantes. Pour mémoire, le jeu vous emmène donc en plein cœur du nouveau Vegas où deux factions s'affrontent.

Un épisode particulièrement apprécié

Dans la peau du Coursier, vous allez explorer le désert de Mojave, le strip de Vegas ou encore le barrage Hoover Dam. Sur votre chemin, vous rencontrerez des personnages colorés, à l’image des autres épisodes de la saga. Vos actions et vos choix auront des conséquences. Ce jeu gratuit Epic Games Store sera donc à récupérer d’urgence par ceux qui ne l’ont pas fait. Son ambiance et son histoire prenantes en ont notamment fait l'un des épisodes les plus adorés de la franchise. Pour vous donner un ordre d’idée de l’engouement autour de cet opus, il cumule plus de 140 000 avis extrêmement positifs sur Steam. C'est franchement assez rare pour être souligné. La bonne nouvelle, c'est que ce cadeau n'avait pas été offert sur l'Epic Games Store. Pas de déception de ce côté donc.