Cette semaine, Epic Games Store gâte encore les joueurs avec deux offres totalement gratuites. D’un côté, un bundle exclusif pour Apex Legends. De l’autre, un jeu de gestion parfait pour les fans de F1. Voici tous les détails pour ne rien rater ! Il serait dommage de ne pas en profiter !

Un pack exclusif gratuit sur Epic Games Store

Depuis son lancement en 2019, Apex Legends s’est imposé comme l’un des meilleurs battle royale du marché. Développé par Respawn Entertainment, le jeu a su se démarquer grâce à son gameplay dynamique, ses capacités uniques par légende et son rythme rapide qui garde les joueurs en haleine. Eh bien bonne nouvelle pour les joueurs d’Apex Legends ! Jusqu'au 20 février 2025, le Bundle de déblocage Loba est offert sur l’Epic Games Store.

Ce pack contient :

Loba débloquée

Le skin épique "Torrent"

Si vous n’avez pas encore ce personnage, c’est l’occasion parfaite de l’ajouter gratuitement à votre collection. Loba est une légende redoutable, connue pour sa capacité à repérer et voler du butin précieux. Attention, cette offre est exclusivement disponible sur l’Epic Games Store. Pour en profiter, il suffit d’avoir Apex Legends sur Epic Games et de récupérer le pack avant le 20 février à 17h00. Le tout est disponible sur ce lien.

Vroum Vroum ! Un jeu gratuit !

L’autre cadeau de la semaine sur l'Epic Games Store, c’est F1 Manager 2024. Un jeu de gestion qui vous met dans la peau d’un directeur d’écurie de Formule 1. Votre objectif ? Mener votre équipe au sommet du championnat en prenant les bonnes décisions à chaque Grand Prix. Vous devrez gérer tous les aspects d’une saison de F1 : choix des pilotes, développement des voitures, stratégies de course et gestion des finances. Chaque décision peut faire la différence entre la victoire et l’échec.

Avec une simulation réaliste et des courses en temps réel, F1 Manager 2024 est un incontournable pour les fans de sport automobile et de gestion. Un jeu idéal pour ceux qui aiment l’adrénaline des paddocks et la stratégie d’une saison de F1. Le jeu est disponible sur ce lien.

Source : Epic Games Store