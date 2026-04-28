Si vous ne l'avez pas encore récupéré, un excellent jeu gratuit est encore disponible sur l'Epic Games Store, mais ne tardez pas trop pour profiter de l'offre.

Comme chaque semaine, une petite piqûre de rappel s'impose s'agissant de la rotation hebdomadaire des jeux gratuits proposés par l'Epic Games Store tous les jeudi. Avant les prochaines offres à venir ce 30 avril 2026, celle de cette semaine en vaut par ailleurs la chandelle, puisqu'il s'agit d'un très solide jeu bien apprécié et noté, surtout pour les amateurs d'un genre aussi ancien que populaire.

Plus que quelques jours pour récupérer le jeu gratuit actuellement en lice sur l'Epic Games Store

Jusqu'au 30 avril 2026 à 16h59 précises, l'Epic Games Store touche en effet la corde sensible des amateurs du genre metroidvania, récemment magnifiquement représenté par un certain Hollow Knight Silksong. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer gratuitement une solide alternative en la personne de DOOMBLADE, développé par Muro Studios, édité par Iceberg Interactive et sorti en 2023.

Ce nouveau jeu offert par l'Epic Games Store se présente en effet comme un habile mélange entre Hollow Knight et la magnifique franchise Ori de Moon Studios, en nous plaçant dans la peau de Spleen, un petit personnage qui découvre dans une mystérieuse grotte Ruine, une arme consciente qui va progressivement prendre possession de notre petit protagoniste. Ce duo improbable va toutefois dans l'exercice gagner en puissance pour faire face aux terribles Seigneurs de l'Effroi qui constituent les boss du jeu, le tout dans un gameplay proprement frénétique.

C'est d'ailleurs l'obtention de ces pouvoirs qui justifie le système de progression Metroidvania 2D de ce titre actuellement offert par l'Epic Games Store, avec un résultat aussi satisfaisant que plaisant à l'œil grâce à une direction artistique colorée oscillant entre des paysages enchanteurs et des panoramas démoniaques avec en prime par une bande-son des plus percutantes et satisfaisantes pour ponctuer l'ensemble de l'aventure.

Quelles sont les prochaines offres de la boutique Epic ?

Tant qu'à faire, un petit rappel des prochaines offres de l'Epic Games Store, à venir à partir du 30 octobre 2026 à 17 heures pile, s'impose. On va encore rester dans la thématique de l'aventure dans des paysages bucoliques avec le prochain jeu gratuit à venir, intitulé Oddsparks : An Automation Adventure. La seconde offre prendra toutefois la forme de contenus gratuits pour le titre free-to-play Firestone Online RPG, avec plus précisément un skin limité et un pack d'une valeur de 100 dollars.

Source : EGS