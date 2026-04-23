Dans le cadre de sa traditionnelle rotation hebdomadaire, l'Epic Games Store offre à nouveau à ses utilisateurs un jeu gratuit très apprécié et bien noté.

Ce jeudi 23 avril 2026 dès 17 heures, l'Epic Games Store procède donc avec la régularité d'une horloge à un changement d'offre en termes de jeux gratuits et fait ainsi partir celui de la semaine précédente, en l'occurrence le très intrigant Stone of Madness par le studio espagnol derrière l'excellente série de jeux Blasphemous. En lieu et place, c'est une fois encore un seul et unique titre offert qui prend la relève, mais clairement pas dénué d'intérêt non plus. Voyons cela de plus près.

Un nouveau jeu gratuit qui tranche beaucoup avec le précédent sur l'Epic Games Store

Pour succéder au jeu d'infiltration à la Commandos ou Desperados qu'était Stone of Madness, l'Epic Games Store nous propose en guise de jeu gratuit de la semaine le représentant d'un autre genre plutôt vieux, mais toujours aussi populaire de nos jours : le metroidvania. Si vous avez bien apprécié un certain Hollow Knight Silksong, voilà une alternative tout à fait solide : DOOMBLADE, développé par Muro Studios, édité par Iceberg Interactive et sorti le 31 mai 2023.

Ce jeu offert jusqu'au 30 avril 2026 à 16h59 par l'Epic Games Store nous place aux commandes de Spleen un petit personnage qui découvre dans les entrailles de la Terre Ruine, une arme conscience qui progressivement prend possession de notre mignon petit protagoniste. Ce duo improbable va toutefois progressivement gagner en puissance pour faire face aux terribles Seigneurs de l'Effroi dans un gameplay proprement frénétique.

C'est justement l'acquisition de ces pouvoirs qui justifie le système de progression Metroidvania 2D de ce titre offert par l'Epic Games Store, avec un résultat aussi satisfaisant que plaisant à l'œil grâce à une direction artistique colorée oscillant entre le paysage enchanteur et panoramas aussi démoniaques que cauchemardesques, le tout porté en prime par une bande-son des plus percutantes et satisfaisantes.

En attendant de connaître les prochains jeux gratuits

Comme toujours, le nouveau jeu gratuit offert par l'Epic Games Store sera donc disponible dès 17 heures aujourd'hui jusqu'au 30 avril 2026 à 16h59. Dès 17 heures la semaine prochaine, la boutique va ensuite de nouveau renouveller son offre de jeux gratuits, dont on découvrira l'identité à 17 heures tapantes, sauf leak préalable. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous informer en temps voulu de l'identité des prochains titres offerts.

Source : EGS