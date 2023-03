Chaque semaine, l’Epic Games Store propose de récupérer un ou deux jeux gratuits. Pas d’abonnement, pas de condition cachée, il suffit simplement d’avoir un compte sur le site et le tour est joué. Aucune limite de temps pour essayer les titres offerts, une nichée fois dans la bibliothèque ils y restent à vie. Il faut néanmoins être réactif et les réclamer avant le temps imparti car leur disponibilité n’est limitée qu’à sept jours. Il reste encore une petite poignée d’heures pour mettre la main sur le dernier jeu gratuit EGS de février 2023, suite à quoi il sera remplacé par un nouveau cadeau. Quel sera-t-il ? Voici le programme pour les prochains jours.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

Le rituel du jeudi après-midi continue de plus belle. Depuis quelques années maintenant, l’Epic Games Store offre donc un ou plusieurs jeux gratuits aux membres de sa plateforme. Les utilisatrices et utilisateurs ont alors sept jours montre en main pour les récupérer, après quoi ils sont remplacés par de nouveaux titres. Il ne reste donc plus que quelques heures pour récupérer le très bon jeu indé de stratégie spatial Duskers. Du 2 au 9 mars 2023, toujours à 17h tapantes, un nouveau cadeau lui succédera : Rise of Industry. Comme les autres semaines, il semblerait bien qu’il soit le jeu gratuit hebdomadaire.

Dans ce jeu de simulation économique tycoon, le joueur doit construire et gérer son propre empire industriel dans une monde se situant dans années 30 que les développeurs promettent dynamique et généré de manière procédurale. A eux donc de bâtir des usines, de créer des chaînes de production qui roulent des mécaniques, d’acheminer des matières premières de qualité pour mieux concevoir des produits finis d’exception pour les vendre à prix d’or dans le monde entier. Gare à la concurrence et aux prises de contrôle hostiles. Les adversaires, gérés par l’IA, voudront eux aussi leur part du gâteau et n'hésiteront pas à aller marcher sur vos plates-bandes et à vous couper l’herbe sous le pied lors des ventes aux enchères d’actions.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

Cette revisite des ténors du genre a reçu un assez bon accueil depuis son lancement. Les amateurs de jeux de gestion ont, entre autres, apprécié ses graphismes, ses grandes cartes procédurales, le système de chaînes logistiques et la grande variété de produits qui en découle, mais le tout est terni par un manque de challenge flagrant. Quant au prochain jeu gratuit Epic Games Store, il faudra une nouvelle fois attendre cet après-midi pour le découvrir. Du moins s'il ne leake pas avant l’heure fatidique, on n'est jamais à l'abri d'une surprise.