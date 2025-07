Les stores permettent parfois de faire de très belles économies ! On parle souvent des soldes, comme actuellement sur la boutique de PlayStation, souvent avec de belles offres. Toutefois, le plus intéressant se trouve souvent du côté des jeux gratuits, comme ceux offerts via l'abonnement à Prime Gaming, ou encore ceux donnés par l'Epic Games Store. Ce dernier le prouve une fois de plus avec un très gros titre à récupérer.

Civilization 6, un excellent jeu gratuit mais plus pour longtemps

Le roi des 4X s'offre une belle vitrine sur l'Epic Games Store pendant une semaine ! Du 17 au 24 juillet 2025, 16h59 dernier délai, vous pouvez récupérer Civilization 6 gratuitement. Qui plus est, celui-ci se présente à vous dans une édition bien remplie. Il s'agit de la Platinum, qui inclut plusieurs packs et extensions en plus du jeu de base :

Pack de scénario seul : Vikings

Packs de scénario et civilisation : Pologne Australie Perce et Macédoine Nubie Khmers et Indonésie

Extensions : Rise and Fall Gathering Storm



À défaut d'un Civ 7 qui soit à la hauteur des attentes, Civilization 6 représente une expérience très dense et pleine de bonnes idées d'animation pour le genre. Prenez part à la course à l'évolution en vous plaçant à la tête d'un peuple qu'il faut accompagner dans son développement tout en freinant celui des autres. Répondez au besoin de vos citoyens, déployés votre force culturelle ou militaire et décrochez la victoire ! D'habitude proposée à 79,99 €, l'édition Platinum du jeu est totalement gratuite en ce moment sur l'Epic Games. Une occasion à ne pas manquer.

Quel jeu gratuit récupérer ensuite sur l'Epic Games Store ?

Comme chaque semaine, jeudi prochain, le 24 juillet, sera ponctué par le relai entre les jeux gratuits de l'Epic Games Store. À 17 heures tapantes, Civilization 6 tirera sa révérence. Un autre jeu prendra alors sa place, à savoir Legion TD 2.

Comme son nom peut le suggérer, Legion TD 2 est un tower-defense. Dès lors, votre esprit tactique sera mis à rude épreuve pour mener à bien vos campagnes, seul ou en multijoueur. Voilà une belle offre dans la continuité de l'actuel jeu gratuit de l'Epic Games Store !