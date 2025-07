Les jours défilent à une vitesse. À peine annonce-t-on les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store que nous en arrivons déjà au jeudi suivant. Or, comme vous le savez, c'est le jour tout désigné par plusieurs plateforme, dont celle-là ou encore Prime Gaming, pour remplir votre backlog sans avoir à sortir la carte bleu. Cette semaine, c'est un gros jeu, l'un des meilleurs de sa licence, qui s'offre à vous.

L'Epic Games Store vous donne un excellent jeu gratuit

La semaine dernière, l'EGSvous offrez deux jeux gratuits : Figment 2 et Sky Racket. Il vous reste d'ailleurs quelques heures pour les ajouter à votre bibliothèque. Cependant, il faut vous hâter. Comme à chaque fois, la roue des cadeaux tournera ce jeudi 17 juillet, à 17 heures pile. Une fois le moment venu, le très ponctuel Civilization 6 prendra la relève jusqu'au 20 juillet 2025.

La boutique va clairement faire très fort avec ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store aussi énorme que qualitatif. Et pour cause, la licence Sid Meier's Civilization est l'une des plus réputées en matière de 4X au tour par tour. Mêlant gestion de ville et géopolitique, chaque opus vous invite à prendre la direction d'un peuple dont vous devez gérer l'implantation, puis l'expansion, pour l'épanouissement des vôtres.

Or, le septième et dernier opus en date n'a pas tout à fait été à la hauteur de ses prédécesseurs. Alors, pourquoi ne pas retourner sur un épisode qui a fait ses preuves, comme Civilization 6 ? C'est en tout cas l'alternative qui vous est offerte avec le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Enfin, plus qu'une alternative, c'est surtout l'opportunité de plonger dans le plus complexe de la saga. D'autant plus que c'est l'édition Platinum qui vous est donnée en cadeau, incluant ainsi le jeu de base et 8 extensions pour une expérience complète. Autant dire que vous ne trouverez pas plus complet pour profiter de l'une des meilleures expériences 4X du marché et tout ça, ça sera gratuit avec l'Epic Games Store.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Civilization 6 Platinum Edition sera donc gratuit sur l'Epic Games Store du 17 au 24 juillet, toujours à 17h pile. Passé ce délai il cèdera, comme le veut la coutume, sa place à un ou plusieurs nouveaux cadeaux. Pas de surprise ou de leak à l'horizon, il faudra patienter jusqu'à cet après-midi pour découvrir son identité. Mais ce sera dur de passer après un tel poids lourd en son genre.