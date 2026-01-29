Chaque jeudi après-midi, l’Epic Games Store met à disposition de tous les utilisateurs un nouveau jeu gratuit. Voici celui de cette semaine et il ne fait pas dans la légalité.

Nouvelle semaine, nouveaux jeux gratuits. Un festival de bons plans bat actuellement son plein sur Steam. Entre titres à conserver et d’autres à tester gratuitement le temps de quelques jours, la plateforme de Valve enchaîne les jeux gratuits et multiplie les occasions d’élargir ses horizons vidéoludiques sans débourser un centime. De son côté, l’Epic Games Store poursuit sa routine en offrant un nouveau jeu gratuit à l’ensemble de ses utilisateurs, et il a de grands airs de Breaking Bad.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store pour les fans de Breaking Bad

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux gratuits EGS. Alors si notre piqure de rappel récente vous avez échappée, on en refait une dernière. Il ne vous reste plus que quelques heures, au moment où ces lignes sont écrites pour récupérer le très bon Rustler Grand Theft Horse, un GTA-like façon médiéval et bac à sable sympathique. Dès le jeudi 29 janvier 2026 à 17h00 tapantes, il cédera sa place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store tout aussi barré : Definitely Not Fried Chicken. Derrière ses airs de jeu de gestion décalé, ce nouveau titre offert propose une relecture assumée de Breaking Bad et du fantasme criminel qu’il a popularisé. Vous y incarnez un entrepreneur bien décidé à bâtir un empire en dissimulant ses activités illégales sous une façade respectable de fast food typé El Pollo Loco ou KFC pour nous autres bons français.

Ce jeu gratuit Epic Games Store demandera ainsi de gérer simultanément la production de fast food et celle, bien plus lucrative, de drogues interdites. Entre optimisation des chaînes de production, recrutement de la main-d’œuvre et détournement de la vigilance policière, Definitely Not Fried Chicken s’avère plus exigeant qu’il n’y paraît, multipliant les systèmes et les contraintes à surveiller. Un titre sympathique pour les amateurs de gestion à la recherche d’une proposition originale et décalée, mais relativement assez moyenne selon les retours des joueurs.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du jeudi 26 janvier 2026 à 17h00 jusqu’au 5 février 2026 à la même heure. Passé ce délai, il sera remplacé par un autre cadeau encore inconnu pour l’instant. Rendez-vous donc cet après-midi pour découvrir son identité.

