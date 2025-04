L'Epic Games Store est aux petits soins pour ses joueuses et joueurs avec le jeu gratuit de la semaine du 3 au 10 avril 2025. Un titre très bien accueilli qui sera indisponible d'ici peu de temps.

Vous êtes à la recherche d'une expérience horrifique un peu différente et décalée ? Le studio Jasozz Games offre actuellement The Bonerooms sur Steam. Un jeu indépendant qui reprend le concept des backrooms. Un soft où les joueuses et joueurs sont bloqués dans un labyrinthe en constante évolution, après avoir traversé le plancher d'un magasin spécialisé dans la fête d'Halloween. De son côté, l'Epic Games Store fait preuve de mignonnerie avec un jeu gratuit ultra apprécié qui est encore disponible. Ca va vous plaire si vous êtes de la Team Chats !

Le jeu gratuit Epic Games Store du 3 au 10 avril 2025

Après avoir offert gratuitement Cat Quest, l'Epic Games Store continue de célébrer les chats avec la mise en ligne de Cat Quest II pour toutes les utilisatrices et les utilisateurs. À l'image du précédent jeu, cette suite verse toujours dans l'action RPG. « Sous la menace d'une guerre sans fin entre les chats de Felingard et les chiens envahissants de l'Empire de Lupus, Cat Quest 2 raconte l'histoire de deux rois, réunis contre leur gré dans un parcours de découvertes chatbuleuses à la reconquête de leur trône. Jouez sous les traits d'un chat et d'un chien en explorant leurs royaumes tout seul ou avec un ami ».

Cat Quest II, qui est le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine du 3 au 10 avril 2025, propose des joueuses et joueurs encore plus d'options pour les armes, des personnages et sorts explosifs inédits, ou encore un nouveau mécanisme d'échange de caractères ainsi qu'une fonctionnalité pour découvrir le jeu à deux en coopération locale sur un même écran. Outre la quête principale, ce deuxième épisode vous permettra de vous balader dans ce royaume imaginaire pour prendre part à des missions secondaires avec chacune leur propre histoire.

Les retours Steam sur Cat Quest 2 montrent que le jeu est extrêmement apprécié avec 95% d'avis positifs sur 5 091 évaluations postées. Intéressé(e)s ? Faites vite car le titre ne sera pas disponible gratuitement et indéfiniment sur l'Epic Games Store. Comme à chaque fois, vous n'avez qu'une semaine pour le télécharger ou au moins l'ajouter à votre bibliothèque. Ainsi, il faut impérativement le récupérer avant ce jeudi 10 avril 2025 à 16h59 (heure française). À partir de 17h00, l'Epic Games Store se mettra à jour avec Arcadgeddon. Un jeu multijoueur ultra coloré d'Illfonic. Le studio de Friday the 13th: The Game, Predator Hunting Grounds...

Source : boutique Epic.