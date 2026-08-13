Chaque semaine, les joueurs PC ont rendez-vous avec l'Epic Games Store qui leur donne toujours un ou plusieurs jeux gratuits. Ce jeudi 13 août 2026, c'est l'excellent Caravan SandWitch qui sera offert à tous les utilisateurs de la plateforme. Vous pourrez évidement l'ajouter à votre bibliothèque pour le conserver à vie comme d'habitude.

Le jeu gratuit de l'Epic Games Store du 13 août 2026

Steam propose lui aussi très souvent des jeux gratuits, tout comme GOG d'ailleurs. Mais il n'y a pas plus régulier que l'EGS. Le célèbre magasin en ligne offre chaque dizaine de jeux gratuits à tous les joueurs PC et sans condition. Du 6 au 13 août 2026 16h59, l'Epic Games Store offrait d'ailleurs deux pépites : Beacon Pines, un jeu indé poétique, et We Were Here Together, un puzzle game à faire exclusivement en coopération. Dès le 13 août 2026 à 17h00 pétante, ces jeux disparaissent et laissent place à Caravan SandWitch, qui sera quant à lui récupérable gratuitement jusqu'au jeudi 20 août 2026 16h59.

Le jeu gratuit de l'Epic Games Store du 13 août 2026 17h00 au jeudi 20 août 2026 16h59

Caravan SandWitch : un jeu indé très bien noté dans lequel on explore un vaste monde post-apocalyptique à bord d'une caravane suréquipée.

Le jeu français Caravan Sandwitch offert par l'EGS le 13 août 2026

Caravan SandWitch, une nouvelle pépite indé gratuite sur l'EGS

L'excellent Caravan SandWitch est donc à récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store dès le 13 août 2026 à 17h00. Il s'agit d'un jeu indé français développé par le petit studio Studio Plane Toast, basé à Montpellier. Une petite qui a déjà fait ses preuves puisqu'elle est sortie le 12 septembre 2024. Très bien noté, notamment sur Steam, le jeu a même décroché de nombreuses récompenses aux Pégases. On y incarne Sauge, une jeune héroïne qui revient sur sa planète natale pour sauver sa soeur. Une planète ravagée qu'elle devra explorer à bord de son van pour en percer chaque mystère. Le jeu ne propose ni combat, ni défi pouvant occasionner la mort de notre héroïne. Caravan SandWitch est un jeu qui préfère nous pousser à la contemplation, l'exploration et la résolution de puzzles. Une recette rafraîchissante, parfaite pour passer l'été et c'est gratuit avec l'Epic Games Store.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store ?

Pour le moment, nous ne savons toujours pas quels seront les jeux gratuits de l'EGS du 20 au 27 août 2026. Il arrive parfois que ceux-ci soient révélés en avance par quelques leaks, mais c'est assez rare. Il faudra prendre son mal en patience jusqu'à la révélation à 17h00 pétante ce jeudi 13 août 2026.