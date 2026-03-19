Comme chaque jeudi, c'est le moment de la rotation des jeux gratuits sur l'Epic Games Store, avec ici un nouveau titre et un gros cadeau pour un autre populaire.

Comme toujours, dès 17 heures, l'Epic Games Store se sépare des jeux gratuits de la semaine précédente pour laisser la place à de nouvelles offres dans sa section correspondante. Il faut donc aujourd'hui dire au revoir au bien nommé Cozy Grove et au très bon jeu de guerre Isonzo pour laisser la place jusqu'au 26 mars à 16h59 à un nouveau titre gratuit ainsi qu'à un pack pour un jeu populaire.

The Electrician Simulator, le nouveau jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store

On commence donc par le seul jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store, qui s'institule sobrement The Electrician Simulator, développé par Take IT Studio, édité par Gaming Factory/Ultimate Games S.A. et sorti en 2022. Comme son nom l'indique sans équivoque, il s'agira d'incarner un électricien dans un jeu de simulation qui se veut particulièrement complet pour cette profession ô combien essentielle de nos jours.

Il faudra ainsi réparer du matériel électrique, procéder à son installation dans une maison, parfois acheter les pièces manquantes, rencontrer des clients et régler leur problème. Il s'agit donc d'un simulateur particulièrement complet, et visiblement très apprécié des amateurs de ce genre de jeu, que vous pouvez donc découvrir gratuitement jusqu'au 26 mars à 16h59 sur l'Epic Games Store.

Un pack anniversaire pour World of Warships

La seconde offre de la semaine sur l'Epic Games Store n'est pas un jeu gratuit, mais un pack anniversaire pour World of Warships. Il s'agit plus précisément du pack épique Tachibana, à l'attention donc des joueurs du titre de Wargaming, à condition qu'ils disposent d'un compte sur la plateforme d'Epic. S'ils remplissent ces critères, ils pourront profiter des avantages en jeu suivants :

Tachibana - Destroyer premium japonais de rang II avec un emplacement de port

- Destroyer premium japonais de rang II avec un emplacement de port 5 camouflages permanents Epic

© Wargaming

En attendant les jeux gratuits de la semaine suivante

Comme à l'accoutumée, ces deux nouvelles offres de l'Epic Games Store sont disponibles dès ce 19 mars à partir de 17 heures jusqu'au 26 mars 2026 à 16h59. Une fois arrivé à 17h la semaine prochaine, il sera à nouveau temps de procéder à la rotation des offres gratuites de la plateforme, qui les révèlera une fois celle-ci effectuée. Nous vous rapporterons donc en temps voulu ce qu'Epic réservera pour ses utilisateurs en termes d'offres de jeux gratuits à partir du 26 mars.

Source : EGS