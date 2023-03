Le jeudi après-midi est devenu en l’espace de quelques années le rendez-vous incontournable pour les joueurs PC. Pour promouvoir sa plateforme de vente de jeux, Epic Games avait frappé fort à son lancement en offrant un nouveau jeu gratuit toutes les semaines. Une promotion que l’éditeur américain poursuit encore des années plus tard, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de remplir leur ludothèque sans dépenser un seul centime. Si ce sont souvent des jeux indépendants, voire méconnus du grand public qui sont mis à l’honneur, la boutique propose parfois des titres issus de grosses licences. Est-ce que ce sera le cas pour cette semaine ? Voici le jeu gratuit Epic Games Store qui sera disponible pendant les jours qui viennent.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

C’est un rituel qu’on ne présente plus désormais. Chaque semaine, l’Epic Games Store permet à toute personne inscrite sur sa plateforme de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Des titres aux calibres et aux genres variés, qui restent à vie dans la bibliothèque une fois qu’ils y sont nichés. La seule condition pour en profiter ? Réclamer le jeu dans un délai de sept jours, après quoi il est remplacé par un nouveau cadeau. Il vous reste donc une poignée d’heures pour mettre la main sur l’excellent Warhammer 40,000 : Gladius – Relics of War. Dès ce jeudi 23 mars à 17h, il sera remplacé par un nouveau titre qui n’est autre que Chess Ultra.

Un jeu gratuit Epic Games Store qui s’adresse donc avant tout aux amateurs d’échecs. Le titre entend apporter une touche de modernité à la discipline avec des graphismes en 4K, une IA approuvée par les plus grands maîtres déclinée en 10 niveaux différents. A cela s’ajoutent un mode multijoueur en ligne pour affronter des adversaires chevronnés, une compatibilité VR ou encore un mode permettant de tester ses capacités à travers 80 problèmes d'échecs. Un titre qui a reçu un assez bon accueil grâce à ses défis compliqués, ses jolis plateaux et son intuitivité globale. Chess Ultra pourra donc être récupéré du 23 au 30 mars 2023, toujours à 17h, heure française.

Un joli cadeau bonus

Pendant ce même laps de temps, les joueurs PC pourront également mettre la main sur un bonus bienvenue. En plus de ce jeu gratuit, l’Epic Games Store offre le Pack de démarrage Ishizuchi pour World of Warships. Un cadeau supplémentaire qui comprend un navire de guerre japonais de niveau 4, 11 camouflages épiques, un emplacement de port et 5 conteneurs de récompenses. 11 bonus économiques communs sont également inclus, tous divisés en quatre types à savoir : « +20% de crédits », « +100% d'EXP de navire », « +100% d'EXP de commandant » et « +300% d'EXP gratuite ». Notez que celles et ceux qui auraient déjà le navire dans leur port ne recevront aucune compensation particulière.

Quant au prochain jeu gratuit Epic Games Store, il faudra patienter jusqu'à 17h pour le découvrir. On n'est en revanche pas à l'abri d'un énième leak.