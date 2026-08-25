Vous avez encore quelques jours pour récupérer le jeu gratuit et le gros cadeau actuellement offerts par l'Epic Games Store, faites vite avant que l'offre n'expire.

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store va ce 27 août 2026 se séparer des offres de la semaine actuelle que sont Cardpocalypse et un pack sur Albion Online pour laisser la place à une nouvelle offre dans sa section correspondante. Vous avez donc encore quelques jours pour récupérer le seul jeu gratuit actuellement offert ainsi que du contenu pour le free-to-play populaire.

Un jeu gratuit très apprécié et un gros cadeau encore disponibles sur l'Epic Games Store

L'Epic Games Store met donc encore à votre disposition jusqu'au 27 août 2026 à 16h59 un jeu gratuit qui a connu un joli succès critique et qui a su séduire les joueurs qu'il cible, ainsi qu'un pack d'une valeur de 55 euros sur Albion Online. La plateforme d'Epic vous propose donc encore pendant quelques jours :

Cardpocalypse : un RPG où l'on incarne un jeune garçon fan de jeux de cartes

: un RPG où l'on incarne un jeune garçon fan de jeux de cartes Pack de contenus gratuits Mage Épique pour Albion Online

Cardpocalypse : un RPG de cartes qui nous ramène dans les années 90

Commençons par le jeu gratuit qu'offre encore l'Epic Games Store jusqu'au 27 août 2026. Il est en l'occurrence question de Cardpocalypse, développé et édité par le talentueux studio indépendant Gambrinous et sorti en 2020. Ce titre très apprécié par les fans de RPG et de jeux de cartes vous ramène aux années 1990. Vous y explorerez l’école élémentaire de Dudsdale pour construire des jeux de cartes tueuses afin de vaincre des mutants semant la pagaille chez vous. Il faudra donc renforcer son deck en échangeant avec d'autres joueurs, gagner, parier, changer les règles et modifier définitivement les cartes sur votre chemin vers la victoire.

Un gros pack gratuit offert sur Albion Online

La seconde offre de l'Epic Games Store pour cette semaine n'est donc pas un jeu gratuit, mais un pack Mage Épique pour Albion Online. La boutique propose régulièrement de tels cadeaux pour le célèbre free-to-play de Sandbox Interactive, et voici ce que contient celui qui nous intéresse ici, pour une valeur de 55 euros :

Pack de garde-robe & apparence de monture de mage aventurier

Garde-robe complète de mage

Apparence de monture de cheval protégé

Apparence d'arme de livre de sorts

Variantes de guilde

Apparence de monture de Brumeloup

400 jetons de la communauté

3 parchemins de Renommée

500 points d'apprentissage

10 potions régénératrices de Focalisation de l'Adepte

10 tomes de Perspicacité de l'Adepte

© Sandbox Interactive GmbH

Pour récupérer les jeux gratuits sur la boutique d'Epic, les seuls prérequis nécessaires sont d'avoir un compte sur la plateforme et activer l'authentification à deux facteurs. Après cela, la marche à suivre est très simple :

Lancez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

Connectez-vous à votre compte.

Allez dans la section « Jeux gratuits » depuis la page d'accueil.

Continuez sur la fiche de chaque jeu gratuit de la semaine

Cliquez sur « Obtenir »

Confirmez l'action lorsque la fenêtre dédiée affichant 0,00 € apparaît. À noter que si votre ordinateur n'est pas compatible, notamment si vous avez un Mac, vous devrez d'abord valider l'intention d'ajouter le jeu à votre ludothèque.

Quelles sont les prochaines offres gratuites de la plateforme d'Epic ?

Vous avez donc jusqu'au 27 août à 16h59 pour récupérer Cardpocalypse et le pack mage Épique pour Albion Online gratuitement sur l'Epic Games Store. À partir de 17 heures ce jour-là, la plateforme va procéder à son habituelle rotation hebdomadaire, pour proposer les offres suivantes :

Breathedge : un jeu d'action et de survie dans l'espace avec un poulet en guise de compagnon.

un jeu d'action et de survie dans l'espace avec un poulet en guise de compagnon. Rival Stars Horse Racing - Desktop Edition : un jeu de simulation de courses hippiques.

Source : EGS