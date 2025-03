Jusqu'au jeudi 19 mars à 16h59, l'Epic Games Store ramène à la grange Them's Fighting Herds, le jeu de combat bien marré avec une petite inspiration du côté de Mon Petit Poney, pour changer radicalement de registre. On passe en effet à quelque chose de plus sérieux pour le jeu gratuit offert par la plateforme, ainsi qu'un gros cadeau sur un titre free-to-play majeur, pour les mateurs. Voyons tout cela en détail.

Un jeu gratuit mortel sur l'Epic Games Store

Commeçons naturellement par le jeu gratuit que propose aujourd'hui l'Epic Games Store jusqu'au 19 heures à 16h59. Il convient par ailleurs de noter que celui-ci fait l'objet d'une double offre, puisqu'il est actuellement en lice dans les jeux à récupérer du côté de Prime Gaming. Il s'agit donc de Mortal Shell, un petit mais solide Souls-like développé par Cold Symmetry et sorti en 2020.

Comme son nom l'indique, le nouveau jeu gratuit de la semaine chez l'Epic Games Store nous propose ainsi d'incarner un personnage capable d'habiter différentes formes, appelées des « coquilles », dans un univers dark fantasy bien sombre comme on les aime. Ces coquilles correspondent peu ou prou à des classes que l'on retrouve dans d'autres titres du genre, comme le Guerrier, le Voleur, le Magicien, etc. L'aspect changeant de notre personnage offre également divers compétences uniques à Mortal Shell, comme la capacité de se « durcir » pour encaisser un coup et faire une puissante contre-attaque. Souls-like oblige, le gameplay se veut cela dit un brin lourd, et particulièrement exigeant, avec la perspective de mourir planant constamment au-dessus de notre tête.

Un gros cadeau qui vous attend au port de votre choix

En supplément de Mortal Shell comme jeu gratuit de la semaine, l'Epic Games Store se fend également d'un gros cadeau pour un titre free-to-play emblématique : World of Warships. Il est en l'occurrence question d'un pack Anniversaire pour fêter les quatre ans du jeu de guerre en bateau de Wargaming. Ce pack contient notamment l'iconique croiseur japonais Yūbari, Tier IV, ainsi que les éléments suivants :

Emplacement de bateau x1

Un commandant japonais et trois points de compétence

444 444 crédits

44 444 points d'expérience de Commandant Élite

Camouflages permanents Epic x4

Containers bonus communs x4

More Signals Containers x4

Pour en profiter, il est toutefois impératif de disposer de World of Warships sur l'Epic Games Store, l'offre étant naturellement exclusive à la plateforme.

© Wargaming

En attendant de découvrir les prochains jeux gratuits à venir

En même temps que les offres de la semaine seront disponibles sur l'Epic Games Store, la plateforme annoncera comme à son habitude les jeux gratuits qui suivront le 19 mars à 17 heures. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous tenir informés quand nous en saurons plus à leur sujet, en temps voulu.

Source : Epic Games Store