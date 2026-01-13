Après deux semaines intenses de distribution de cadeaux, retour à la normale. Le calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store a une nouvelle fois animé la fin d’année avec ses jeux gratuits offerts quotidiennement, sans interruption. Les plus assidus ont pu mettre la main sur plus de 17 jeux gratuits au total, parmi lesquels Hogwarts Legacy, Disco Elysium ou encore l’intégrale de la saga Trine. Toutes les bonnes choses ont une fin, et la boutique a repris son rythme habituel. Il est donc temps de vous faire votre piqûre de rappel hebdomadaire.

Un excellent jeu gratuit Epic Games Store encore disponible

Les habitués de la boutique apprécieront sans doute l'ironie de la situation. Alors qu'elle avait pris soin d'éviter les répétitions tout au long de l'événement, la plateforme commence l'année avec l'une d'entre elles. Pour débuter 2026, l’Epic Games Store a en effet misé sur un titre déjà offert par le passé, mais qui reste aujourd’hui toujours aussi addictif : Bloons TD 6. Séance de rattrapage donc pour celles et ceux qui étaient passés à côté de cet excellent titre en son genre toutes les fois précédentes.

On rappelle que ce jeu gratuit Epic Games Store se présente comme un tower defense coloré au contenu très généreux et au suivi scrupuleux. Modes, contenus à débloquer, événements réguliers, si cette petite production risque de vous rendre accro dès les premières heures, elle sait aussi y faire pour retenir ceux qui ont adoré son gameplay. Ce n’est pas sans raison qu’elle cumule près de 235 000 avis extrêmement positifs sur la boutique concurrente.

Bande-annonce en anglais

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Les joueurs ont ainsi jusqu'au jeudi 15 janvier 2026 à 16h59 pour mettre la main sur Bloons TD 6. Passé ce délai, il repassera à son tarif habituel de 10,99€ et cédera sa place aux deux prochains jeux gratuits Epic Games Store. Et les plus curieux ne voudront peut-être pas les manquer, puisqu’ils permettront à ceux qui n’ont pas encore eu le plaisir de découvrir la licence Styx de le faire avant la sortie du prochain épisode, Blades of Greed, prévue pour le 19 février 2026. Du 15 au 22 janvier 2026, il sera donc ainsi possible de récupérer les deux premiers opus, à savoir Styx: Master of Shadows (2014) et Shards of Darkness (2017), qui ont chacun reçu un très bon accueil du public.

Source : EGS