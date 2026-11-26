Nouvelle semaine et nouvelles offres de l'Epic Games Store, avec cette fois un jeu gratuit et un gros pack d'une valeur de 100 euros à l'attention des utilisateurs de la plateforme.

Nous sommes jeudi. Vous savez désormais ce que cela veut dire. Non seulement le week-end n'est plus qu'à quelques encablures, et le Black Friday avec lui, mais en plus les nouvelles offres gratuites de l'Epic Games Store sont sur le point de faire leur arrivée. La plateforme vous propose en effet cette semaine de récupérer un nouveau jeu gratuit à conserver, qui risque de mettre vos amitiés à rude épreuve, ainsi qu'un pack de bonus pour un free-to-play bien connu des habitués de la boutique.

Quels sont les nouvelles offres de jeu gratuit et cadeau de la semaine sur l'Epic Games Store ?

C'est plus précisément à compter de 17h que l'Epic Games Store opèrera son traditionnel roulement hebdomadaire, remplaçant le jeu gratuit de la semaine dernière par deux nouvelles offres à récupérer sans aucun surcoût pour tous les joueurs PC jusqu'au 3 décembre 2026 à 16h59. À Mark of the Deep, metroidvania pirate aux accents de soulslike, va donc céder sa place aux offres suivantes :

Bread & Fred , un jeu de plateforme coopératif dans lequel deux pingouins attachés par une corde doivent gravir une montagne enneigée

, un jeu de plateforme coopératif dans lequel deux pingouins attachés par une corde doivent gravir une montagne enneigée Pack Firestone Idle Clicker Online RPG, un lot de bonus d'une valeur d'environ 100 dollars pour un RPG idle free-to-play bien connu de la boutique

Bread & Fred, le jeu coop gratuit qui va tester vos amitiés

Le seul jeu gratuit offert cette semaine par l'Epic Games Store est donc Bread & Fred, un jeu de plateforme développé par SandCastles Studio et édité par Atari. Sorti en 2023, le titre vous place aux commandes de deux adorables pingouins reliés par une corde, qui doivent coopérer pour atteindre le sommet d'une montagne enneigée. Votre objectif ? Grimper le plus haut possible sans dégringoler, car chaque saut doit être millimétré et la moindre erreur peut vous renvoyer tout en bas de la pente.

Pour s'en sortir, il faut exploiter intelligemment le lien qui unit les deux héros : l'un s'ancre au sol pendant que l'autre se balance pour franchir de larges précipices, et tous deux peuvent s'agripper quelques secondes aux parois pour préparer la manœuvre suivante, avant que leurs petites mains ne lâchent prise. Pas de partenaire sous la main ? Un mode solo permet d'attacher sa corde à Jeff, un simple rocher, tandis qu'un mode speedrun attend les grimpeurs les plus aguerris. Puisqu'il est offert par l'Epic Games Store pendant une semaine, c'est l'occasion d'enjoindre un ou plusieurs amis à le récupérer pour l'essayer sans bourse délier.

Un pack de 100 euros offert sur le jeu gratuit Firestone Idle Clicker Online RPG

Mais si les jeux de plateforme exigeants ne sont pas pour vous, rassurez-vous. La seconde offre de l'Epic Games Store s'adresse à un tout autre public. Firestone Idle Clicker Online RPG étant déjà free-to-play, c'est un pack de bonus estimé à 100 dollars que la plateforme vous propose de récupérer gratuitement. Celui-ci comprend le skin Gladiateur pour l'héroïne Talia, deux avatars, 10 coffres communs, 5 coffres peu communs, 10 coffres en bois et 5 coffres en fer, mais aussi 360 poussières étranges, 50 parchemins de chaque type, 35 jetons de jeu, 5 jetons du Temple et 200 gemmes.

© AM Holiday

Comment récupérer les jeux et offres gratuits sur l'Epic Games Store ?

Ces deux offres de l’Epic Games Store jusqu’au 3 décembre 2026 à 16h59 laisseront ensuite la place, à partir de 17 heures le même jour, à de nouvelles offres. Si vous souhaitez récupérer les deux offres gratuites encore disponibles à temps, la marche à suivre est heureusement très simple :

Ouvrez le site officiel ou l’application EGS.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Allez dans la section Jeux gratuits ou directement sur la page des jeux offerts.

Cliquez sur le bouton Obtenir, puis confirmez l’action (le prix affiché doit être de 0,00 €).

Le jeu gratuit convoité est désormais dans votre bibliothèque. Notez que l’authentification à deux facteurs (2FA) est nécessaire sur votre compte pour réclamer un jeu gratuit. Pour le pack Firestone, il faut en plus lancer le jeu et vous y connecter via l’Epic Games Store avant le 3 décembre 2026 pour débloquer les contenus.



Source : Epic Games Store