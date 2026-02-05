Chaque semaine, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les joueurs PC, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits à garder à vie et parfois même des cadeaux. Cette semaine, c'est une vraie petite pépite qui est offerte, ainsi que du contenu gratuit pour un jeu populaire sur la plateforme.

Deux nouveaux jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Tous les jeudis à 17 h, l'Epic Games Store offre des jeux gratuits à tous les utilisateurs de son magasin en ligne. La semaine dernière, c'était l'hilarant Definitely Not Fried Chicken qui était offert. Un jeu de gestion à l'humour noir où l'on doit gérer à la fois une entreprise de fast-food tout ce qu'il y a de plus légal et un empire de la drogue sous couverture. Vous avez d'ailleurs jusqu'à ce jeudi 5 février 2026 à 17 h pour le récupérer, si ce n'est pas déjà fait. Après ça, il sera remplacé par une autre petite pépite indé très différente, mais passionnante.

Botany Manor, une pepite à faire absolument

C'est un puzzle game coloré qui sera offert par l'Epic Games Store ce jeudi à 17 h pétantes. Développé par Balloon Studios, Botany Manor vous propose d'explorer un vaste domaine en résolvant des énigmes. La plupart des puzzles tourneront autour de la botanique et de ses secrets, nous obligeant notamment à prendre soin de plantes mystérieuses. À la fois reposant, touchant et stimulant, Botany Manor vaut clairement le détour. Le jeu propose plusieurs heures d'exploration et les énigmes sont plutôt bien fichues. Elles vous obligeront à être à la fois curieux, logique et à avoir un bon sens de l'observation. Vous pourrez donc récupérer Botany Manor gratuitement sur l'Epic Games Store du 5 février à 17 h jusqu'au jeudi 12 février à la même heure.

Un joli cadeau pour un jeu populaire et gratuit

Non content d'offrir un joli jeu gratuit, l'Epic Games Store vous fera également cadeau d'un pack de cosmétiques d'une valeur de 24,50 € pour le jeu Pixel Gun 3D. Ce shooter gratuit est plutôt populaire sur la plateforme. Il propose différents modes de jeu et une vaste collection d'armes. Avec le pack Ensemble Rétro Empoisonné offert par l'Epic Games Store, vous pourrez mettre la main sur différents objets cosmétiques. Vous pourrez ainsi personnaliser votre personnage de la tête aux pieds et même son armement. Parfait pour profiter pleinement de la nouvelle saison qui vient tout juste de se lancer sur le jeu. Ce pack sera à récupérer gratuitement du 5 février à 17 h jusqu'au jeudi 12 février à la même heure.