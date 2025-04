Après ce week-end prolongé qui a fait du bien, il est temps de reprendre les bonnes habitudes. Si vous avez été gâtés en chocolat, mais que vous manquez de jeux à faire, les principales plateformes PC vous offrent chaque semaine des titres ou contenus gratuits à ne plus savoir qu'en faire. Du côté de Steam, il y a les deux avec un jeu complet à télécharger avant ce mercredi 23 avril 2025 ainsi qu'une tenue emblématique pour Like a Dragon: Pirate in Hawaii. L'Epic Games Store n'est pas en reste non plus et vous offre un jeu gratuit très bien noté et des cadeaux, mais faite vite !

Le jeu gratuit Epic Games Store du 17 au 24 avril 2025 encore dispo

Depuis quelques jours maintenant, l'Epic Games Store offre à tout le monde le jeu Botanicula. Un véritable petit bijou du studio Machinarium, Samorost ou encore Happy Game, qui a réussi à décrocher le tant convoité 10/10 à l'époque dans nos colonnes. Il s'agit d'un point'n'click sans aucun dialogue qui met en scène cinq petite créatures végétales, toutes amies, qui se lancent dans une grande Aventure pour sauver la dernière graine de leur arbre natal infesté par des parasites. Un périple qui se destine à différents types de publics.

L'Epic Games Store a clairement visé juste avec ce jeu gratuit qui brille par sa direction artistique, ses animations, ou encore son ton. Un soft qui sait à la fois toucher les joueur, mais aussi les faire rire. Durant ce voyage pour sauver l'arbre des petites créatures, vous serez invités à traverser plus de 150 endroits différents, et en explorer les moindres recoins pour trouver tous les bonus cachés, tout en vous savourant la bande originale du groupe tchèque Dva. À noter d'ailleurs qu'ils ont obtenu le prix Excellence in Audio de la part de l'Independant Games Festival 2012.

Si Botanicula est jouable sur PC, il est également disponible via l'application mobile Android et iOS de l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 24 avril 2025 à 16h59. Après cela, vous ne pourrez plus l'ajouter à votre bibliothèque. En plus de ce titre, le gros pack Firestone: Online Idle RPG est toujours là.

Un pack d'une valeur de 100$ de Firestone Online Idle RPG vous attend

Que vous soyez sur PC ou mobile, l'Epic Games Store vous permet également de récupérer le contenu gratuit Firestone Online RPG jusqu'à ce jeudi 24 avril 2025 à 16h59. Et ça vaut le détour puisque le pack offert représente pas moins de 100$ d'achats. On vous rappelle simplement que si vous démarrez le jeu, vous devrez atteindre le stade 15 pour pouvoir prétendre à tous ces cadeaux.

Le skin exclusif « L'hoplite légendaire » pour le héros Boris

2 avatars pour votre profil de personnage

10 coffres communs contenant chacun au moins 1 pièce d'équipement du héros

5 coffres peu communs contenant au moins 1 pièce d'équipement peu commun

10 coffres en bois contenant au moins 1 bijou du héros

5 coffres en fer contenant au moins 1 bijou peu commun

360 Poussières étranges pour entraîner vos Gardiens ou mener des Expériences

50 parchemins pour améliorer vos statistiques lors des combats

35 jetons de jeu pour tester votre chance à la taverne

5 jetons de prestige, pour réaliser des prestiges EPIC

200 gemmes

Source : boutique Epic.