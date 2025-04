Comme chaque semaine, l'Epic Games Store se montre généreux avec les joueuses et joueurs. Voici le jeu gratuit et les contenus offerts de la semaine du 17 au 24 avril 2025.

Ce mois-ci, l'Epic Games Store a fait plaisir à la TeamChat non pas en offrant STRAY, mais deux autres productions indés populaires, à savoir Cat Quest et Cat Quest II. Mais comme vous le savez en raison de la règle instaurée depuis de longues années maintenant, il n'est possible de télécharger le(s) jeu(x) gratuit(s) uniquement dans un laps de temps restreint et défini à l'avance. En l'occurence une semaine. Et comme on est jeudi, c'est le jour du renouvellement !

Le jeu gratuit Epic Games Store du 17 au 24 avril 2025

Quel est le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine du 17 au 24 avril 2025 ? Avant une piqûre de rappel vis-à-vis du titre offert jusqu'à 16h59, le beat'em-up 2D River City Girls. De plus, il y a des contenus exclusifs pour Arcadegeddon avec 5000 ARCoins et un gros pack Idle Champions of the Forgotten Realms. À partir de 17h00, il sera possible de découvrir gratuitement Botanicula. Une véritable pépite indépendante des créateurs du très bon Machinarium.

Ce superbe jeu apprécié gratuit sur l'Epic Game Store cumule pas moins de 95% d'avis positifs sur 4 455 évaluations sur Steam, ou a obtenu 82/100 (presse) et 8,3/10 (joueurs) de moyenne Metacritic lors de son lancement il y a déjà 12 ans. Fumble, en charge du test à l'époque, avait été absolument conquis et lui avait attribué un 10/10. « Botanicula est une superbe fable dans laquelle on se perd avec plaisir, un vrai casse-tête pour s'amuser, et une authentique oeuvre d'art visuelle et auditive ». C'est donc clairement l'un des meilleurs jeux jamais offerts par l'Epic Games Store. Il s'agit pour information d'un point'n'click à la DA très bucolique.

Des cadeaux d'une valeur de 100$ pour Firestone Online Idle RPG

Comme pour Idle Champions of the Forgotten Realms, l'Epic Games Store offre un pack d'une valeur de 100$ pour le RPG oisif fantasy multijoueur free-to-play Firestone Online Idle RPG. Pour l'obtenir, il suffit de se connecter au jeu via la plateforme entre le jeudi 17 et le jeudi 24 avril 2025. Cela concerne les nouveaux comme les anciens joueurs, mais les néophytes doivent cependant attendre le stade 15 pour en profiter.

Le skin exclusif « L'hoplite légendaire » pour le héros Boris

2 avatars pour votre profil de personnage

10 coffres communs contenant chacun au moins 1 pièce d'équipement du héros

5 coffres peu communs contenant au moins 1 pièce d'équipement peu commun

10 coffres en bois contenant au moins 1 bijou du héros

5 coffres en fer contenant au moins 1 bijou peu commun

360 Poussières étranges pour entraîner vos Gardiens ou mener des Expériences

50 parchemins pour améliorer vos statistiques lors des combats

35 jetons de jeu pour tester votre chance à la taverne

5 jetons de prestige, pour réaliser des prestiges EPIC

200 gemmes

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Quel est le prochain jeu gratuit Epic Games Store du 17 au 24 avril 2025 à 16h59 ? Comme d'habitude, les futurs contenus offerts sont révélés en même temps que la mise à jour de la boutique, c'est-à-dire ce jeudi 17 avril 2025 à 17h00. À cette heure-là, vous pourrez revenir sur notre article pour découvrir le soft qui sera ajouté dans la très prisée catégorie « Jeux Gratuits » de l'EGS.

Source : boutique Epic Games Store.