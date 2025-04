On se retrouve comme chaque semaine, et comme chaque jeudi, pour la rotation de l'offre « Jeux Gratuits » de l'Epic Games Store. C'est le rendez-vous désormais habituel des joueuses et joueurs qui veulent jouer gratuitement, mais aussi découvrir des jeux dont ils n'auraient peut-être pas eu connaissance sans cela. Car si la boutique propose son lot de AAA, des productions indépendantes sont aussi très régulièrement au cœur de ce programme 100% gratuit. Quoi de neuf pour cette nouvelle semaine ?

Le jeu gratuit Epic Games Store du 24 avril au 1er mai 2025

Quel est le jeu gratuit Epic Games Store du 24 avril au 1er mai 2025 ? Comme d'habitude, avant de le voir, on vous rappelle que l'excellent Botanicula est disponible jusqu'à 16h59, avec un pack d'une valeur de 100$ pour Firestone Online Idle RPG. Pour cette nouvelle semaine, la boutique s'en remet encore au studio de Machinarium, Amanita Design, avec l'ajout de Chuchel dans la section « Jeux Gratuits ». Un autre titre assez unique qui peut faire penser à LocoRoco dans le design de ses petits personnages, ainsi qu'au niveau de l'ambiance colorée et très chill.

Dans Chuchel, le joueur rejoint Chuchel le héros poilu ainsi que son rival Kekel dans « une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres énigmes ! ». À l'instar de Botanicula, DVA signe encore la bande-son de ce jeu qui peut être ajouté gratuitement dans votre bibliothèque Epic Games Store jusqu'au jeudi 1er mai 2025 à 16h59. Au-delà des énigmes, Chuchel vous promet des tranches de rires et des niveaux inspirés par des classiques du jeu vidéo. S'il n'y a pas de second titre offert, la boutique a néanmoins un autre cadeau avec un pack de bienvenue pour Albion Online.

Du contenu gratuit pour Albion Online

Le MMORPG sandbox fantaisie d'Albion Online, qui récolte 79% d'avis positifs avec 81,953 évaluations sur Steam, offre un pack de bienvenue sur l'Epic Games Store du 24 avril au 1er mai 2025. Dans ce bundle, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le jeu, notamment en boostant votre progression sans avoir à y consacrer plusieurs heures.

Pack cosmétique de Chevalier Aventurier

Apparence de monture de Brumebison

3 jours de Premium

250 Points d'Apprentissage

350 Jetons de Communauté

10 Potions Régénératrices de Focalisation de l'Adepte

10 Tome de Perspicacité de l'Adepte (d'une valeur totale de 100 000 de Renommée)

Quel est le prochain jeu gratuit Epic Games Store du 1er au 8 mai ?

Quel est le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store du 1er mai au 8 mai ? Comme à l'accoutumée, on sera fixé dès aujourd'hui, jeudi 24 avril 2025 à 17h00. Pour l'heure, il n'y a aucun indice ou leak, mais l'on se fie aux dernières semaines, les joueuses et joueurs pourront peut-être réclamer un titre complet, et un pack de contenus gratuits pour un second soft. N'hésitez pas à revenir sur notre article pour découvrir les nouveautés de la semaine prochaine.

Source : boutique Epic.