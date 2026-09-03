À partir de 17 heures, l'Epic Games Store propose cette semaine un nouveau jeu gratuit, et il s'agit en prime d'une vraie petite pépite riche en émotions.

Comme à son habitude, l'Epic Games Store va ce jeudi 3 septembre 2026 à 17 heures procéder à sa traditionnelle rotation de jeux gratuits. Il va donc falloir dire adieu aux précédents titres offerts qu'étaient Breathedge et Rival Stars Horse Racing Desktop Edition, pour dire bonjour à la place à un unique jeu, mais pas des moindres : Alone With You.

Alone With You est le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store à partir du 3 septembre 2026 à 17 heures

L'Epic Games Store va donc mettre à votre disposition aujourd'hui à partir de 17 heures et jusqu'au 10 septembre 2026 à 16h59 un nouveau jeu gratuit vieux de presque 10 ans, mais qui gagne à être connu pour le voyage émotionnel qu'il promet :

Alone With You : un jeu d'aventure/romance science-fiction dans un univers spatial aussi oppressant qu'émouvant

© BancyCo

Alone With You offert gratuitement pendant une semaine sur l'Epic Games Store

Développé et édité par le studio indépendant BancyCo et sorti en 2017, le jeu gratuit de cette semaine sur la plateforme d'Epic est donc Alone With You, un jeu d'aventure de science-fiction proposant un univers doux-amer qui aime jouer avec les émotions de son prochain. On y incarne un explorateur spatial qui doit s'échapper d'une colonie spatiale condamnée avec l'aide d'un compagnon IA tourmenté et de quatre hologrammes bavards, dans un mélange d'aventure point and click et de narration façon « roman visuel », le tout porté par une direction artistique pixelisée assez unique, notamment dans son schéma de couleurs à part. Un voyage pas comme les autres à découvrir gratuitement jusqu'au 10 septembre 2026 sur l'Epic Games Store.

Pour récupérer les jeux gratuits sur la plateforme d'Epic, les seuls prérequis nécessaires sont d'avoir un compte sur la plateforme et activer l'authentification à deux facteurs. Après cela, la marche à suivre est très simple :

Lancez l'Epic Games Store sur votre navigateur ou l'application.

Connectez-vous à votre compte.

Allez dans la section « Jeux gratuits » depuis la page d'accueil.

Continuez sur la fiche de chaque jeu gratuit de la semaine.

Cliquez sur « Obtenir ».

Confirmez l'action lorsque la fenêtre dédiée affichant 0,00 € apparaît. À noter que si votre ordinateur n'est pas compatible, notamment si vous avez un Mac, vous devrez d'abord valider l'intention d'ajouter le jeu à votre ludothèque.

Quelles sont les prochaines offres gratuites de la plateforme d'Epic ?

Vous avez donc jusqu'au 10 septembre 2026 à 16h59 pour récupérer Alone With You gratuitement sur l'Epic Games Store. À partir de 17 heures ke jeudi prochain, la plateforme va procéder une fois encore à sa rotation hebdomadaire et nous découvrirons en temps voulu le ou les jeux gratuits qui seront alors au programme.

Source : EGS