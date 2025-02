Comme tous les jeudis, c'est le moment des chaises musicales pour les jeux gratuits de l'Epic Games Store. Il faut donc tristement dire adieu à l'excellent Undying de Vanimals et Skystone Games, et dire bonjour au nouvel arrivant de la semaine, disponible donc du 6 au 13 février. On en profite pour changer radicalement d'ambiance, en passant d'une histoire tragique en pleine apocalypse zombie à une superbe invitation au voyage et à l'émerveillement.

Nouvelle excursion gratuite sur l'Epic Games Store

Si Undying ne s'adressait pas vraiment aux âmes sensibles, le nouveau jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store pourrait en revanche attirer un plus large public. Il s'agit en l'occurrence de Beyond Blue, développé et édité par E-Line Media et sorti en 2020. Comme son nom le laisse suggérer, ce titre nous plonge littéralement dans une aventure narrative solo dans les fonds marins de notre chère Planète Bleue.

Plus précisément, il nous transporte dans un avenir proche, où notre mission est d'explorer les mystères de l'océan en incarnant Mirai, une scientifique spécialiste des abysses. Notre objectif est donc simplement d'écouter et d'interagir avec le monde sous-marin, à travers huit plongées, pour une durée de vie d'environ trois heures. Le titre offert gratuitement par l'Epic Games Store peut pour proposer une expérience encore plus prenante compter sur des technologies modernes afin de rendre le tout aussi crédible que possible.

Beyond Blue complète par ailleurs sa formule par une bande-son environnementale du plus bel effet, ainsi que de documentaires pour en apprendre plus sur ce qui se cache dans les profondeurs bleues de notre planète. Le jeu offert par l'Epic Games Store est donc autant récréatif qu'éducatif, pour les petits comme les grands joueurs. Rappelons que le titre sera disponible gratuitement sur la plateforme jusqu'au 13 février à 17 heures.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Comme à l'accoutumée, Beyond Blue laissera ensuite sa place à un ou plusieurs nouveaux jeux à partir du 13 février à 17 heures jusqu'au 20 février à la même heure. Pour le moment, le mystère reste aussi insondable que les profondeurs marines à ce sujet. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous tenir au courant lorsque l'Epic Games Store dévoilera tout cela en temps voulu. Rappelons que, pour récupérer les jeux gratuits offerts par la plateforme, il convient de disposer d'un compte sur celle-ci, puis de se rendre sur la page des titres concernés par une offre gratuite afin de les ajouter indéfiniment à sa bibliothèque.