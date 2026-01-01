Toutes les bonnes choses ont une fin, même le calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store. Au total, les créateurs de Fortnite auront offert 17 beaux cadeaux aux joueurs PC, et ceux à en devenir. Depuis deux semaines maintenant, la plateforme permet à l’ensemble des utilisateurs de récupérer un jeu gratuit par jour. Cela passe par de grosses productions comme Hogwarts Legacy ou The Callisto Protocol, mais aussi d’excellents titres indépendants. Le cru de 2025 aura été de très bonne qualité, et ce n’est pas encore tout à fait fini. L’événement devait encore contenir des cadeaux jusqu’au 2 janvier 2025, mais voilà que la boutique surprend tout le monde en donnant les deux derniers jeux gratuits de l'événement d'un coup.

Voici les premiers jeux gratuits Epic Games Store de 2026

Pour conclure l'année 2025, la boutique a misé sur une collection de jeux très appréciée : Trine. En d’autres termes, quatre jeux gratuits sont offerts pour le prix d’un. Ce quatuor sera en effet remplacé dès le jeudi 1er janvier 2026 à 17h précise par un nouveau cadeau. La tradition veut que le premier jeu gratuit Epic Games Store de l’année soit lui aussi un événement. La boutique change cependant ses habitudes en terminant le calendrier de l'Avent en apothéose en offrant les deux derniers cadeaux d'un seul coup. Comme chaque jour désormais, l’identité des deux derniers jeux Epic Games Store de Noël a été dévoilée à l'avance. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, il s’agira de WildGate et Total War Three Kingdoms.

WildGate est un shooter multijoueur spatial qui mélange exploration, affrontements tactiques et extraction sorti cet été. Le jeu a reçu un accueil plutôt chaleureux à sa sortie. Total War Three Kingdoms mêle gestion stratégique au tour par tour et batailles spectaculaires en temps réel, où diplomatie, alliances et trahisons sont aussi importantes que la force militaire. Un excellent jeu gratuit offert sur l’Epic Games Store, qui est clairement à ne pas louper pour les amateurs du genre.

Quel sera le dernier jeu gratuit du calendrier de l'Avent ?

Ces derniers jeux gratuits Epic Games Store de Noël seront disponible du 1er au 8 janvier 2026, toujours à 17h tapantes. Passé ce délai, la boutique retournera à sa routine et son rythme habituel : un cadeau par semaine. Le prochain cadeau sera un titre déjà dans la bibliothèque des habitués de la boutique, puisqu'il s'agira de l'addictif Bloons TD 6.

Bande-annonce en anglais.

Source : EGS